Певица также презентовала клип к песне.

Украинская певица Алина Паш презентовала новую песню "Вірити", что войдет в новый альбом (его релиз состоится в 2023 году). Песня подкреплена видеоработой, которую для певицы снял режиссер Юрий Катынский.

Идея песни родилась в воздухе: Алина написала первые строки в самолете, а писала стихи на дереве в лесах ЮНЕСКО в Литве. Именно там, на студии звукозаписи River Sound, состоялась запись сингла, но создавался он вместе с украинским саундпродюсером Тарасом Базеевым.

Локацией для съемки клипа "Вірити" была выбрана Львовская экспериментальная керамико-скульптурная фабрика. В видео Алина срывает со старых монументов белую вуаль забвения и остается в окружении символов прошлого Украины. Главным монументом нашей истории и является воля, которая, несмотря на все попытки врага уничтожить нас, объединяет украинцев и дарит веру в силу нашего народа.

Алина Паш:

"Вера - это наша сверхсила, в которой мы едины, особенно сейчас. Я верю, что мы, украинцы, - большая семья, которая сейчас не имеет худших или лучших, западных или восточных. И я бы искренне хотела, чтобы эта песня побудила нас к тому, чтобы мы, несмотря на все сложности, уверенно смотрели в будущее, помнили и передавали потомкам свое прошлое, свое настоящее, которое отстаиваем кровью, не прятали глаз, вытирали слезы и шли дальше все вместе".

Певица добавила, что этот путь борьбы, который мы выбрали, очень непростой, но он точно ведет нас сквозь тернии к свету, где мы будем восстанавливать не только себя, но и всех тех, кто не желает жить в захватническом прошлом.

Напомним, ранее автор народного хита "Байрактар" выпустил новый мощный клип.

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