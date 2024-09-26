Она презентовала также клип на новую композицию.

Украинская певица Надя Дорофеева презентовала новый чувственный клип на песню "Колискова 2022".

По словам артистки, работа над композицией длилась 2 года. Свою колыбельную она посвятила всем украинским матерям.

"В каждую эпоху мамы пели детям колыбельные. Сегодня, в нашей стране, они поют, чтобы заглушить звуки сирен и пушек... "Колискова 2022" - это мое посвящение самым сильным и смелым женщинам мира, всем украинским матерям. Это видео будто жуткий сон матери, которая спасает своего ребенка от темноты. Он постоянно повторяется - и, кажется, что из этого замкнутого круга не вырваться. Но это не сон - это наша реальность", - отметила Дорофеева.

Реакция поклонников

Поклонники певицы сразу начали активно комментировать новый клип и писать свой восторг.

"Надя, чувствую, как каждая нота проникает в душу. А клип, сорвал крышу!"

"Мурашки просто по коже"

"Идея невероятная"

"Я плачу, Надя, это так сильно...Ты просто невероятная артистка"

"Это просто разрыв".

К слову, песня "Колискова 2022" вошла в первый полноформатный альбом Нади Дорофеевой под названием "Heartbeat", в котором она рассказала о своих различных эмоциях и чувствах. Он состоит из 12 треков, большинство из которых певица создала вместе со своим мужем Мишей Кацуриным. Все композиции написаны в разных реалиях настоящего: между воздушными тревогами, обстрелами и блэкаутами, дома и за рубежом.

Напомним, ранее Океан Эльзы выпустил новый альбом, который напоминает раннее творчество группы.

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