Позитив представил клип 'Діаманти', во время съемок которого узнал о беременности жены

Певец умилил своей новой работой.

Украинский певец Позитив презентовал новую песню и клип к ней "Діаманти". Съемки клипа проходили в Одессе. Именно там он и узнал о том, что его жена Юлия Сахневич беременна.

"Сейчас я проживаю действительно особый и трогательный период. Как творческий человек, я переношу свои эмоции в музыку, так мне легче говорить о чем-то более личном. Именно поэтому эта песня получилась такой нежной и настоящей. Понял, что тема любви является ведущей в моем творчестве. Даже начиная работу над новым материалом, я все равно возвращаюсь к этой теме", - говорит певец.

Он добавил, что в реалиях нашей жизни единственное, что делает нас сильными, вдохновляет, дает надежду на завтра - это любовь. Ведь человеческие отношения, подобные алмазам, приобретают свое сияние благодаря совместной работе.

"Это сочетание доверия, терпения, совместных переживаний и опыта. Через испытания и вызовы мы формируем свои грани, и именно так рождается настоящая любовь, тот самый бриллиант. Именно об этом хочется писать, и таким образом напоминать людям, как важно иметь в своих сердцах место для любви", - добавил Позитив.

Визуальным дополнением песни "Діаманти" стал клип, сочетающий уже узнаваемый стиль певца с ретро-образами и футуристическими локациями, которые идеально подчеркивают настроение трека.

"Съемки проходили в Одессе, которая несмотря на постоянные обстрелы остается такой же классной и вдохновляющей. Последние теплые осенние дни, рассвет, неизменная команда рядом. Это уже пятый клип, который мы снимаем с режиссером Марком Тельписом. И каждый раз получается метч! В этот раз одной из локаций стал санаторий "Куяльник", как оказалось достаточно неизвестная локация даже для местных. Второй локацией был Хаджибейский лиман, где из-за погодных условий была вероятность застрять с техникой и всей командой. Но нам повезло завершить работу вовремя, до того, как циклон дошел до Одессы. Я кайфую от результата, и надеюсь, что зрители также почувствуют эту атмосферу", - говорит артист.

Напомним, названы победители премии MTV Europe Music Awards 2024.

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