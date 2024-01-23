Журналисты обнародовали шокирующие данные.

5 миллионов долларов заплатили украинци в бюджет РФ. Эта сумма эквивалентна 10 000 дронов, которые они могли закупить, чтобы продолжать атаковать нашу страну. Такие шокирующие цифры сегодня появились в Telegram-канале UA War Infographics.

Соответствующую информацию подсчитала "Экономическая правда" и отметила, что финансируют войну те пользователи, которые продолжают потреблять российский контент, ведь сами россияне не получают монетизации за просмотры на территории РФ.

"Российские авторы контента зарабатывают на украинских просмотрах или прослушиваниях и платят с этих доходов налоги в российский бюджет", - пояснил журналист.

По данным Google в 2020 году, украинцы в среднем смотрят видео на YouTube более 55 минут ежедневно. Но за время войны люди в Украине начали больше времени проводить в сети, поэтому и цифры выросли.

"В среднем в месяц мы смотрим 120 роликов, а за год - 1500. Сейчас примерно 38 миллионов населения Украины. Получается примерно украинцы дают 6,6 миллиардов просмотров за год российским авторам", - рассказал журналист.

А дальше подсчитал деньги, опираясь на данные их YouTube - канала.

"Мы получаем где-то 1 доллар за 1000 просмотров, имея украинскую аудиторию. Соответственно за год всех украинских просмотров все российские блогеры могут получить 6,6 миллионов долларов", - отметил журналист.

Что касается музыкального контента, то там, по словам журналистов, подсчитать сложнее. По данным одной компании, исполнитель получает около 4,4 долларов за 1000 просмотров. Часть из этих средств может идти лейблу. Если подсчитать, это может принести российскому автору за год 74 миллиона долларов.

А дальше от этих заработков россияне будут платить налоги.

"Ставки могут быть разными. От юридических лиц - 6%, а от физических-4%. Мы берем первый вариант. Тогда получается примерно 5 миллионов долларов в год", - подытожил журналист.

На эту сумму, к сожалению, россияне смело могут закупить 10 000 вражеских дронов, которые уничтожают Украину и убивают мирных людей.

Кстати, украинская ведущая Леся Никитюк возмутилась этим данным и в шутку заявила, что будет искать продюсера, чтобы изменить неутешительную статистику.

"Я завтра звоню лучшим музыкальным продюсерам страны, пусть делают из меня певицу, придется мне лично заставить некоторых людей наконец слушать украинские песни", - написала Леся.

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