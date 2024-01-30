По словам Власовой, она испытывает стыд.

Певица Евгения Власова впервые за долгое время дала интервью YouTube-каналу Rostyslove Production, в котором вспомнила и о предательнице Таисии Повалий, которая с начала большой войны встала на сторону России.

Власова отметила, что слышала все о чем говорила Повалий, и ей стыдно за нее.

"Я испытываю испанский стыд. Но у меня такое ощущение, что кто-то там стоит за камерой с приставом, потому что нормальный человек не может такое говорить в здравом уме", - сказала артистка.

Она добавила, что поведение Повалий, в том числе и то, что она на кремлевских концертах поет украинские песни, - это издевательство. Такого же мнения она и о тех россиянах, которые воруют украинскую музыку.

"Это издевательство. Это когда насильник и дальше издевается над своей жертвой, это же понятно. Это поведение ненормальных. Они уже вступили в это – мы все знаем, как это называется – практически как два года. Они уже там. Я не представляю, как там в России, когда приходят и говорят: "Ну давайте, нам нужно, чтобы вы поддерживали этот фон, что Россия "хорошая", - добавила певица.

Напомним, ранее предательница Повалий пожаловалась на бедность в России.

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