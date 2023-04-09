Прошло почти 20 лет с тех пор, как Власова была на пике популярности.

Певица Евгения Власова 9 апреля отмечает свой день рождения - сегодня ей исполнилось 45 лет. Учитывая то, что раньше она была по-настоящему "большой" звездой, а сейчас ее редко можно видеть на ТВ, многим интересно где она сейчас и как живет.

Евгения Власова: биография

Евгения родилась в 1978 году в Киеве. В раннем детстве у будущей певицы появилось увлечение музыкой, поэтому та решила втайне от мамы записаться в детский хор. После школы Власова поступила в музыкальное училище им. Глиера, где с первого курса проявила свою активную позицию и желание развиваться.

В 2000 году Евгения познакомилась с Дмитрием Костюком, который сначала предложил молодой певице свои услуги продюсера, а потом и вовсе позвал замуж.

Видео дня

Пик творческой активности Евгении припал на середину "нулевых". Тогда она выпустила ремейк песни Валерия Меладзе "Лимбо", композиции "Я - живая река", "О тебе", "Ветер надежды" и многие другие.

Творческая деятельность принесла Власовой огромную популярность - ее узнавали, любили, а на ее концерты ходили целыми семьями, однако потом она резко куда-то исчезла. Выяснилось, у нее был рак. Певице удалось побороть тяжелый недуг, после чего она вернулась на сцену, однако былой популярности уже не было.

Евгения Власова сегодня

Артистка в день своего рождения записала видео, на котором видно - выглядит она достаточно молодо и ухоженно. На ее лице нет и намека на то, что она разменяла пятый десяток. Ухоженность подчеркивает аккуратный базовый макияж и уложенные волосы.

"За свои 45 лет я видела многое и прошла много испытаний… И даже войну… В свой день рождения я могла бы написать огромный перечень инсайтов и правил моей жизни, привести много примеров, что к чему приводит, потому что жизнь меня учила жестко. Но! В свой юбилей я хочу написать о главном в моей жизни. Я почувствовала, что главное в жизни это - любовь и умение пронести ее сквозь годы бытия на планете Земля", - сказала фанатам Власова.

Напомним, куда пропали легенды "Фабрики звезд" братья Борисенко.

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