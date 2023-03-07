Участники музыкального коллектива опубликовали свою версию народной песни.

После того, как украинка Ярина Квасний выложила в своем TikTok-аккаунте видео, где она а капелла спела аутентичную песню "Парова машина", композиция стала настоящим трендом социальных сетей. Ее стали активно использовать для видео, а битмейкеры сделали мощные ремиксы.

Участники группы Kalush Orchestra решили не отставать от трендов. Так, в сети появилось видео в исполнении "Паровой машины" от Саши Таба и Тимофея Музычука.

Соцсети бурно отреагировали на новую версию хита - пользователи оставили немало приятных комментариев.

Видео дня

Реакция соцсетей

"Все таки оригинал больше нравится, но так тоже круто"

"Это очень хорошо, но тик-токовский оригинал в голове крутится и не вылетает"

"Голоса на вес золота"

"Звучит как колядка"

"Этот вариант в их исполнении мне нравится гораздо больше, чем тот "хит", который завирусился в тик-токе"

А вот и тот самый оригинал, который уже не первый день распространяется в социальных сетях:

Напомним, названы 10 щемящих песен, от которых рвется сердце.

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