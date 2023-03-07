После того, как украинка Ярина Квасний выложила в своем TikTok-аккаунте видео, где она а капелла спела аутентичную песню "Парова машина", композиция стала настоящим трендом социальных сетей. Ее стали активно использовать для видео, а битмейкеры сделали мощные ремиксы.
Участники группы Kalush Orchestra решили не отставать от трендов. Так, в сети появилось видео в исполнении "Паровой машины" от Саши Таба и Тимофея Музычука.
Соцсети бурно отреагировали на новую версию хита - пользователи оставили немало приятных комментариев.
Реакция соцсетей
- "Все таки оригинал больше нравится, но так тоже круто"
- "Это очень хорошо, но тик-токовский оригинал в голове крутится и не вылетает"
- "Голоса на вес золота"
- "Звучит как колядка"
- "Этот вариант в их исполнении мне нравится гораздо больше, чем тот "хит", который завирусился в тик-токе"
А вот и тот самый оригинал, который уже не первый день распространяется в социальных сетях:
Напомним, названы 10 щемящих песен, от которых рвется сердце.