24 февраля - годовщина начала полномасштабной войны.

Война в Украине идет не только непосредственно на поле боя, но и на других фронтах. Например, на культурном. Украинские артисты за последний год буквально вытеснили российских исполнителей из чартов и подарили слушателям немало мощных композиций. Предлагаем вам вспомнить, каким был этот год войны на музыкальном фронте. Осторожно, от некоторых песен разрывается сердце.

Макс Барских - Буде весна

Для миллионов украинцев 24.02.2022 длится до сих пор. Эта тяжелая зима с непрерывными воздушными тревогами и обстрелами едва ли не каждый день рвет душу и сердце, однако Барских решил напомнить своим поклонникам - весна все же наступит.

"Я верю, мы непобедимы, и благодарю каждого солдата - вы - бесстрашные воины, вы наша надежда. Мы очень талантливая нация, и у каждого украинца есть своё секретное оружие, мое - это музыка…", - комментировал Барских свою композицию.

KAZKA - I AM NOT OK

Украинская группа KAZKA данной композицией попыталась донести своим заграничным слушателям - нельзя забывать о войне, у нас все не "ок", ежедневно Россия посылает бомбы в наши мирные города. В песне также использован звук сирены, что позволяет слушателям еще больше проникнуться тем, что происходит в Украине.

The Hardkiss - Як ти?

Вопрос "Как ты?" стал для многих украинцев после 24.02.2022 более важным. Теперь это сравнимо с "я тебя люблю". И на каждое "как ты?" хочется услышать положительный ответ. Об этом проникновенно и спела Юлия Санина.

Коля Серга - Молитва

Украинский музыкант, основатель "Культурного десанта" и воин Коля Серга в феврале 2023 выпустил мощную песню "Молитва" и клип на нее в жанре фэнтези, использовав в нем издавна известные фольклорные образы.

"Эта песня необходима именно сейчас. Это молитва. А главная цель молитвы – построить путь надежды к источнику внутренних сил в мгновение тьмы и непонятности", - прокомментировал свою работу Коля.

В клипе сам Серга предстал в образе мужественного и бесстрашного воина.

YARMAK FT. ALISA - Дике поле

Мощная композиция посвящена защитникам Мариуполя. Клип и песня "Дике поле" сделаны в формате хип-хоп речитатив с женским этно-вокалом. Судя по количеству комментариев и по тому, как отрывки из песни разошлись в социальных сетях, слушателям она откликнулась.

Саша Чемеров feat. Женя Галич - Досить

Украинские рок-музыканты Саша Чемеров ("Димна суміш", The Gitas) и Женя Галич (O.Torvald) порадовали публику мощной песней "Досить". Клип получился не менее эффектным, чем мотив песни - в видео использованы реальные кадры с поля боя с работой украинских военных и техники.

Океан Ельзи - Квіти мінних зон

Чувственная песня и не менее щемящий клип вышли у Святослава Вакарчука в 2022 году. Этой работой он пытался показать слушателям - нельзя в относительно мирных регионах забывать о том, как тяжело сегодня военным на передовой.

Океан Ельзи - Місто Марії

Еще одна знаковая композиция Вакарчука, которую он посвятил мужественным защитникам города Мариуполь, а также всем, кто сегодня несет оборону на фронте, сдерживая наступление российских захватчиков.

Без Обмежень – 24/02

Всем бы хотелось поскорее победы Украины и забыть весь этот ужас, но дата 24.02 навсегда останется с нами. Об этом и поется в песне группы "Без Обмежень". Артисты уверены - совсем скоро Украина победит и "мужності буде сповна".

Антитела - Фортеця Бахмут

Мощная песня и клип, снятый на позициях ВСУ, поразили до глубины души не только украинцев, но и весь мир. Бахмут - это сейчас едва ли не самая горячая точка на фронте. С весны 2022 года захватчики пытаются оккупировать город, но наши военные мужественно дают им отпор. Именно об этом песня Тараса Тополи и его музыкального коллектива.

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