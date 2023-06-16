Для клипа солистка группы примерила необычный для себя образ.

Украинская группа Go_A представила мистический клип на свою новую песню о русалках. Солистка коллектива Екатерина Павленко решила написать трек Rusalochki после фольклорной экспедиции.

"Русалка — существо из украинской мифологии. Несколько лет назад солистка группы Go_A Катя приняла участие в фольклорной экспедиции, где познакомилась с группой бабушек, переселенных из своих домов в Чернобыльской области из-за аварии на электростанции. Эти бабушки показали Кате волшебный ритуал проводов Русалок в лес. Этот опыт очень вдохновил Катю, и однажды она написала "Русалочки". Эта песня о том, как найти себя в мире, где человек навсегда потерял свой дом. История о попытке оставить прошлое позади и попытке жить в новой реальности", - указано в описании к клипу.

Для видео Павленко примерила необычный для себя образ. Певица облачилась в прозрачное платье и поразила фанов женственностью. Также в клипе можно заметить поющий ансамбль.

"Бабушки на видео – хранительницы украинского фольклора из ансамбля "Берегиня", которые в 2022 году находились под российской оккупацией на севере Украины. Несмотря на огромную опасность и долгий путь, эти бабушки были рады приехать и принять участие в видеосъемке. Эти женщины, свидетели двух страшных войн, являются символом стойкости украинского народа, который остается на своей земле и хранит свои традиции, несмотря ни на какие обстоятельства. История "Русалочки" всегда актуальна и посвящена каждому человеку нашей планеты, который ищет свое место в мире", - добавили музыканты.

Go_A Rusalochki - клип

Реакция сети

Фанаты пришли в восторг от нового клипа. Они пишут, что давно ждали от группы новых хитов. Также зрителей приятно удивила мистическая история о русалках. Пользователи отметили:

"Как всегда - шедевр!"

"Я ждала эту песню два года! Прямо мурашки по телу"

"Как это невероятно!"

Напомним, ранее стало известно, что "Океан Эльзы" презентовал новую версию песни "Я їду додому" и клип к ней.

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