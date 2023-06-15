Она о помощи украинским саперам.

Украинская группа "Океан Эльзы" сегодня презентовала новую версию песни "Я їду додому" и, впервые, видео к ней.

Как рассказал Святослав Вакарчук, это важная история для группы, ведь она еще и о помощи украинским саперам.

Вместе с партнерами он запустил кампанию по разминированию деоккупированных территорий - "Нам здесь жить". Цель - сбор на оборудование и транспорт для 146 саперных групп ВСУ для разминирования нашей страны.

"За время войны я побывал во многих деоккупированных городах и селах и видел масштаб нашей беды. А вместе с тем, видел и слышал насколько сильно люди хотят вернуться домой! И этим проектом каждый, кто присоединится, сможет помочь украинцам как можно скорее вернуться в свой безопасный дом. Дом, освобожденный от мин. И каждый взнос, буквально каждая гривня приближает чье-то - "Я. Еду. Домой", - написал Вакарчук на своей странице в Instagram.

Он добавил, что группа лично от себя уже перевела 500 тысяч гривень. А также средства от монетизации песни и видео на музыкальных платформах будут приобщены к сбору.

Напомним, автор "Порічки" YAKTAK тронул за душу новой нежной песней.

Вас также могут заинтересовать новости: