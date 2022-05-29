Слушаем и наслаждаемся новой песней Макса Барских.

Украинский певец Макс Барских, который ранее вступил в ряды вооруженных сил Украины, выпустил новую песню на украинском языке. Она получила название "Чекай мене".

"Когда я ездил по Украине, я видел людей: женщин, мужчин, которые безгранично страдали от одиночества, от того, что не могут быть вместе со своими любимыми. Песня "Чекай мене" родилась как обещание о возвращении и любви. Вся Украина ждет возвращения каждого из нас. Потому что мы можем сделать ее лучше. Жди меня", - подписал ролик Барских.

"Макс, я поняла, чем отличаются твои песни от песен других исполнителей. У многих звучит какая-то безысходность, а от твоих песен идет тепло, ты всегда видишь свет! Хочется слушать и слушать, как мантру", "Прекрасная и теплая песня", "Ваше пение на украинском языке невероятное" ,"Мы ждем каждого нашего защитника, каждого украинца, чтобы все вернулись в родной дом", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Потап посвятил новый трек украинским военным.

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