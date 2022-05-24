Фолловеры уже оценили новый трек Потапа.

Украинский продюсер и певец Алексей Потапенко выпустил сольную песню, которая получила название "Наші надавали Раші". Этот трек он посвятил всем военным, которые сейчас защищают нашу страну от русских захватчиков.

"Ой не сдастся Украина, никогда не сдастся! Это кажется только орк*м и только в сказке. Ой риди-риди-дай, риди-риди-дана, расцветает Украина, ну а Раша вянет", - поет Потап.

Также в песне звучат такие слова: "Наши надавали Раше. Эй! Наши надавали Раше, гоу! Наши надавали Раше, ВСУ - лучшие".

Украинцы оценили новую песню-посвящение Потапа и уже успели ее прокомментировать.

"Это должно быть номер один в трендах", "Победа обязательно будет за нами", "Мурашки по коже от гордости", "Это прекрасно! Очень радует новая волна возвышенных мотивирующих композиций! Спасибо", - пишут фолловеры в комментариях под видео.

Напомним, ранее африканская группа перепела "Ой, у лузі червона калина" и стал звездой интернета.

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