Четыре месяца музыкант служит в рядах ВСУ, обороняя свою страну от оккупантов.

Экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский, который уже четыре месяца служит в рядах ВСУ, продолжает радовать слушателей новыми украинскими песнями. Сейчас он выпустил очень чувственную и трогательную композицию "Як ти там?", записанную с молодой исполнительницей Asilia.

Как рассказал сам артист, слова он написал на передовой. А та фотография, которая стала обложкой к треку, была сделана в одном из полуразрушенных помещений.

Видео дня

"Когда делал эту фотографию в одном из полуразрушенных помещений, в которых мы тогда базировались, знал, что она станет обложкой к песне, которая во мне уже зрела. Сегодня песня вышла на платформах. Спасибо всем причастным и всем, кого она трогает!", - сказал Положинский.

Напомним, недавно стало известно, что оккупанты едва не убили экс-лидера "Тартака" Положинского. На своей странице в Facebook он написал, что попал в окружение оккупантов, которые поставили себе цель убить его и его сослуживцев.

Также УНИАН писал, что Дантес снял в своем новом клипе Дашу Кацурину. Композиция и видеоработа были посвящены теме того, что украинцы сейчас разбросаны по всему миру из-за войны.

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