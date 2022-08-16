Положинский рассказал, что оккупанты "валили по нему целенаправленно".

Украинский музыкант Саша Положинский, который с начала войны состоит в рядах ВСУ, рассказал, как однажды спасался от обстрелов и вытаскивал из-под вражеских пуль своих товарищей.

На своей странице в Facebook он написал, что попал в окружение оккупантов, которые поставили себе цель убить его и его сослуживцев.

"На этот раз по мне валили целенаправленно. Из разных видов тяжелого вооружения. Круглосуточно. С перерывами, конечно, иногда – с довольно продолжительными, но прилететь могло в любой момент дня и ночи", – написал Положинский.

Он добавил, что вражеские пули таки прилетали. Некоторые его сослуживцы были серьезно ранены.

"И прилетало. Много. Один раз так, что пришлось потом смертельно израненные тела двух моих новых друзей грузить в эвакуационное авто. Ужасный опыт. Но он меня не вывел из равновесия. И ни за мгновение моего пребывания на фронте мне не стыдно. Как и за каждого из тех, кто был там вместе со мной", – добавил воин.

Напомним, ранее Александр Положинский рассказал, что на фронте сгорела боевая машина со всеми вещами. У него остались только те вещи, которые были на нем.

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