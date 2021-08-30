Режиссером фильма выступит Декстер Флетчер, снявший байопики "Рокетмен" и "Богемская рапсодия".

Звезды "Мстителей" Скарлетт Йоханссон (Черная вдова) и Крис Эванс (Капитан Америка) воссоединятся на съемочной площадке ради приключенческого фильма "Призрачный" (Ghosted) от Apple.

Как пишет The Hollywood Reporter, режиссером проекта станет британец Декстер Флетчер, известный сразу по нескольким успешным байопикам – "Рокетмен", "Богемская рапсодия" и "Эдди "Орел", а ныне завершающий работу над фильмом "Шерлок Холмс 3" с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу.

Сценарий к фильму напишут Ретт Риз и Пол Верник, ранее работавшие над "Дэдпулом" и "Зомбилендом".

Подробности проекта пока неизвестны, однако он описывается как романтическая приключенческая история с высокой концепцией в духе приключенческого фильма 1984 года "Роман с камнем", в котором снялись Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер. Также неизвестно, каким будет бюджет фильма, но, по данным издания, фильм будет дорогим.

Читайте такжеСкарлетт Йоханссон сыграет главную роль в фильме "Башня ужаса"Отметим, Криса Эванса и Скарлетт Йоханссон объединяет почти 20-летняя близкая дружба и сотрудничество, в том числе за пределами киновселенной Marvel. Впервый они поработали вместе в 2003 году над молодежной комедией "Высший балл", а в 2007 году воссоединились в романтической комедии "Дневники няни". В рамках киновселенной Marvel Йоханссон впервые появилась в 2010 году в фильме "Железный человек 2", а в 2011 году она появилась в сцене после титров вместе с Эвансом в его дебюте в рамках кинофраншизы "Первый мстители". В этом же году они вместе снялись в "Мстителях". Всего Эванс и Йоханссон вместе поработали над шестью фильмами Marvel – последним стал "Мстители: Финал" (2019). Для Эванса это было последнее исполнение роли Капитана Америка, а Йоханссон попрощалась с ролью Наташи Романофф в сольном фильме "Черная вдова", который вышел на экраны в 2021 году.

Ранее стало известно, что Йоханссон снимется в новом фильме американского режиссера Уэса Андерсона ("Отель "Гранд Будапешт", "Королевство полной луны", "Водная жизнь Стива Зиссу"). Это будет одна из первых работ актрисы в кино после рождения ее второго ребенка в августе 2021 года.

Эванс же после ухода из Marvel больше сосредоточился на общественно-политической деятельности. За три года у него было всего две крупные роли, за которые он получил положительные отзывы – в криминальной комедии "Достать ножи" и мини-сериале "Защита Джейкоба" от Apple. Также совсем недавно завершились съемки боевика "Серый человек" с Крисом Эвансом и Райаном Гослингом в главных ролях от режиссеров "Мстителей" Джо и Энтони Руссо.

Автор: Марина Григоренко