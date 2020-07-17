Мировые звезды и рекордный бюджет: Netflix собирается снять фильм "Серый человек"

Авторы хотят начать новую франшизу.

Стриминговый сервис Netflix собирается снять новый фильм The Gray Man («Серый человек»). В главных ролях снимутся Райан Гослинг и Крис Эванс, а режиссурой займутся братья Руссо.

Об этом пишет Deadline.

Читайте такжеЧеловек-паук, вампир и клоун-убийца: Netflix раскрыл актерский состав и дату премьеры триллера "Дьявол навсегда"Отмечается, что на проект готовятся потратить рекордную сумму, превышающую 200 миллионов долларов.

Авторы хотят начать новую франшизу, которая по своим масштабам не будет уступать «Бондиане».

За сценарий будет ответственен Джо Руссо, а также польские сценаристы Кристофер Маркус и Стивен Макфили. Они же написали сценарии для «Капитана Америки» и «Мстителей».

На данный момент известно, что сюжет фильма основан на одноименном романе Марка Грини. Он рассказывает о Курте Джентри, киллере и бывшем оперативнике ЦРУ по прозвищу «Серый человек», на которого охотится другой агент.

Съемки картины должны стартовать в январе 2021. Дата выхода пока держится в секрете.

Ранее УНИАН писал, что на Netflix выйдет мультфильм о первой высадке на Луну.

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