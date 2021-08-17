Роль, которую сыграет Йоханссон в фильме со звездным актерским составом, хранится в тайне.

Скарлетт Йоханссон вместе с другими звездными актерами снимется в новом фильме американского режиссера Уэса Андерсона, съемки которого пройдут в Испании.

Как сообщает The Hollywood Reporter, роль, которую сыграет звезда фильмов Marvel, хранится в тайне.

Андерсон также не раскрывает ни детали сюжета своего фильма, ни его название. Даты выхода также пока не известна.

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Ожидается, что съемки завершатся в конце сентября, как раз перед выходом его последнего фильма "Французская рассылка", что ожидается в октябре.

В этом фильме также снимутся Эдриен Броуди, Билл Мюррей, Джейсон Шварцмен, Тильда Суинтон, Том Хэнкс и Марго Роби.

Это не первая совместная работа Андерсона и Йоханссон. Ранее Скарлетт принимала участие в съемках мультфильма "Остров собак", режиссером которого был Уэс. В нем актриса озвучивала собаку по кличке "Миндалька".

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Автор: Александр Топчий