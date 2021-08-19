36-летняя голливудская актриса уже воспитывает дочь от французского журналиста.

Совсем скоро после того, как муж 36-летней голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон подтвердил ее вторую беременность, стало известно, что пара стала родителями.

Об этом супруг актрисы, комик Колин Джост, сообщил в своем Instagram.

Мужчина заявил в соцсети, что у них родился сын. Малышу они дали необычное имя — Космо.

Читайте такжеАктриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за фильма "Черная вдова""Мы очень его любим", — написал Джост.

Комик не раскрыл подробности и не стал рассказывать о самочувствии своей жены.

При этом Колин Джост попросил уважать частную жизнь его семьи, а все вопросы перенаправил к своему агенту.

Из-за рода занятий Колина Джоста и столь необычного выбора имени многие комментаторы не сразу в это поверили. Впрочем, издание Page Six, ссылаясь на собственные "многочисленные источники" подтверждает, что это действительно правда.

Для пары это будет первенец. Однако у самой Йоханссон есть 6-летняя дочь Роуз от бывшего мужа, французского журналиста Ромен Дориака.

Напомним, в июле появились слухи о том, что актриса во второй раз находится в положении. Позже ее муж подтвердил, они ожидают пополнения в семье.

Автор: Станислав Кожемякин