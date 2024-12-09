Стали известны номинанты на престижную американскую кинопремию "Золотой глобус-2025".
Среди конкурсантов больше всего номинаций у французской киноленты "Эмилия Перес".
В телевизионных номинациях лидерами являются сериалы "Медведь", который представлен в пяти категориях, а еще "Убийства в одном здании" и "Сегун", которые имеют по четыре номинации каждый.
Также в категории "Лучший фильм (мюзикл или комедия)" оказался фильм о романе между стриптизершей и сыном российского олигарха, который снял режиссер Шон Бейкер под названием "Анора".
Полный перечень номинантов на премию "Золотой глобус-2025"
Лучший фильм (драма)
- "Бруталист"
- "Полная неизвестность"
- "Конклав"
- "Дюна: Часть 2"
- "Никелевые мальчики"
- "5 сентября"
Лучший фильм (мюзикл или комедия)
- "Анора"
- "Соперники"
- "Эмилия Перес"
- "Настоящая боль"
- "Субстанция"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучший фильм на иностранном языке
- "Все, что мы представляем как свет"
- "Эмилия Перес"
- "Девушка с иглой"
- "Горная невеста"
- "Семена священного инжира"
- "Я всё ещё здесь"
Лучший актёр в драматическом фильме
- Эдриан Броуди "Бруталист"
- Тимоти Шаламе "Полная неизвестность"
- Дэниел Крейг "Квир"
- Колман Доминго "Синг Синг"
- Ральф Файнс "Конклав"
- Себастьян Стэн "Ученик"
Лучшая актриса в драматическом фильме
- Памела Андерсон "Последняя танцовщица"
- Анджелина Джоли "Мария"
- Николь Кидман "Хорошая плохая девочка"
- Тильда Суинтон "Соседняя комната"
- Фернанда Торрес "Я все еще здесь"
- Кейт Уинслет "Ли"
Лучшая актриса в мюзикле или комедии
- Эми Адамс "Ночная сучка"
- Синтия Эриво "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- Карла София Гаскон "Эмилия Перес"
- Майки Мэдисон "Анора"
- Деми Мур "Субстанция"
- Зендея "Претенденты"
Лучший актер в мюзикле или комедии
- Джесси Айзенберг "Настоящая боль"
- Хью Грант "Еретик"
- Гэбриэл Лабелль "Субботний вечер"
- Джесси Племонс "Виды доброты"
- Глен Пауэлл "Наемный убийца"
- Себастьян Стэн "Другой человек"
Лучшая женская роль второго плана
- Селена Гомес "Эмилия Перес"
- Ариана Гранде "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- Фелисити Джонс "Бруталист"
- Маргарет Квели "Субстанция"
- Изабелла Росселлини "Конклав"
- Зои Салдана "Эмилия Перес"
Лучшая мужская роль второго плана
- Юра Борисов "Анора"
- Киран Калкин "Настоящая боль"
- Эдвард Нортон "Совершенно незнакомый человек"
- Гай Пирс "Бруталист"
- Джереми Стронг "Ученик"
- Дензел Вашингтон "Гладиатор II"
Лучший сериал (драма)
- "День Шакала"
- "Дипломатка"
- "Мистер и миссис Смит"
- "Сегун"
- "Медленные лошади"
- "Игра в кальмара"
Лучший сериал (комедия или мюзикл)
- "Начальная школа Эбботт"
- "Медведь"
- "Джентльмены"
- "Хаки"
- "Этого никто не хочет"
- "Убийства в одном здании"
Лучшая женская роль в телевизионном сериале (драма)
- Кэти Бейтс "Мэтлок"
- Эмма Д'Арси "Дом Дракона"
- Майя Эрскин "Мистер и миссис Смит"
- Кира Найтли "Черные голуби"
- Кэри Рассел "Дипломатка"
- Анна Савай "Сегун"
Лучшая мужская роль в телевизионном сериале (драма)
- Дональд Гловер "Мистер и миссис Смит"
- Джейк Джилленхол "Презумпция невиновности"
- Гэри Олдман "Медленные лошади"
- Эдди Редмэйн "День шакала"
- Хироюки Санада "Сегун"
- Билли Боб Торнтон "Лэндмен"
Лучший режиссер
- Жак Одияр "Эмилия Перес"
- Шон Бейкер "Анора"
- Эдвард Бергер "Конклав"
- Брэйди Корбет "Бруталист"
- Корали Фаржа "Субстанция"
- Паял Кападиа "Все, что мы представляем как свет".
К слову, 83-я церемония награждения "Золотого глобуса" состоится 5 января 2025 года. Ведущей станет американская актриса и телеведущая Никки Глейзер.
Напомним, ранее стали известны лучшие фильмы Netflix, которые покорили сердца зрителей.