Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус"/ фото REUTERS

Стали известны номинанты на престижную американскую кинопремию "Золотой глобус-2025".

Среди конкурсантов больше всего номинаций у французской киноленты "Эмилия Перес".

В телевизионных номинациях лидерами являются сериалы "Медведь", который представлен в пяти категориях, а еще "Убийства в одном здании" и "Сегун", которые имеют по четыре номинации каждый.

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Также в категории "Лучший фильм (мюзикл или комедия)" оказался фильм о романе между стриптизершей и сыном российского олигарха, который снял режиссер Шон Бейкер под названием "Анора".

Полный перечень номинантов на премию "Золотой глобус-2025"

Лучший фильм (драма)

  • "Бруталист"
  • "Полная неизвестность"
  • "Конклав"
  • "Дюна: Часть 2"
  • "Никелевые мальчики"
  • "5 сентября"

Лучший фильм (мюзикл или комедия)

  • "Анора"
  • "Соперники"
  • "Эмилия Перес"
  • "Настоящая боль"
  • "Субстанция"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший фильм на иностранном языке

  • "Все, что мы представляем как свет"
  • "Эмилия Перес"
  • "Девушка с иглой"
  • "Горная невеста"
  • "Семена священного инжира"
  • "Я всё ещё здесь"

Лучший актёр в драматическом фильме

  • Эдриан Броуди "Бруталист"
  • Тимоти Шаламе "Полная неизвестность"
  • Дэниел Крейг "Квир"
  • Колман Доминго "Синг Синг"
  • Ральф Файнс "Конклав"
  • Себастьян Стэн "Ученик"

Лучшая актриса в драматическом фильме

  • Памела Андерсон "Последняя танцовщица"
  • Анджелина Джоли "Мария"
  • Николь Кидман "Хорошая плохая девочка"
  • Тильда Суинтон "Соседняя комната"
  • Фернанда Торрес "Я все еще здесь"
  • Кейт Уинслет "Ли"

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

  • Эми Адамс "Ночная сучка"
  • Синтия Эриво "Злая: Сказка о ведьме Запада"
  • Карла София Гаскон "Эмилия Перес"
  • Майки Мэдисон "Анора"
  • Деми Мур "Субстанция"
  • Зендея "Претенденты"

Лучший актер в мюзикле или комедии

  • Джесси Айзенберг "Настоящая боль"
  • Хью Грант "Еретик"
  • Гэбриэл Лабелль "Субботний вечер"
  • Джесси Племонс "Виды доброты"
  • Глен Пауэлл "Наемный убийца"
  • Себастьян Стэн "Другой человек"

Лучшая женская роль второго плана

  • Селена Гомес "Эмилия Перес"
  • Ариана Гранде "Злая: Сказка о ведьме Запада"
  • Фелисити Джонс "Бруталист"
  • Маргарет Квели "Субстанция"
  • Изабелла Росселлини "Конклав"
  • Зои Салдана "Эмилия Перес"

Лучшая мужская роль второго плана

  • Юра Борисов "Анора"
  • Киран Калкин "Настоящая боль"
  • Эдвард Нортон "Совершенно незнакомый человек"
  • Гай Пирс "Бруталист"
  • Джереми Стронг "Ученик"
  • Дензел Вашингтон "Гладиатор II"

Лучший сериал (драма)

  • "День Шакала"
  • "Дипломатка"
  • "Мистер и миссис Смит"
  • "Сегун"
  • "Медленные лошади"
  • "Игра в кальмара"

Лучший сериал (комедия или мюзикл)

  • "Начальная школа Эбботт"
  • "Медведь"
  • "Джентльмены"
  • "Хаки"
  • "Этого никто не хочет"
  • "Убийства в одном здании"

Лучшая женская роль в телевизионном сериале (драма)

  • Кэти Бейтс "Мэтлок"
  • Эмма Д'Арси "Дом Дракона"
  • Майя Эрскин "Мистер и миссис Смит"
  • Кира Найтли "Черные голуби"
  • Кэри Рассел "Дипломатка"
  • Анна Савай "Сегун"

Лучшая мужская роль в телевизионном сериале (драма)

  • Дональд Гловер "Мистер и миссис Смит"
  • Джейк Джилленхол "Презумпция невиновности"
  • Гэри Олдман "Медленные лошади"
  • Эдди Редмэйн "День шакала"
  • Хироюки Санада "Сегун"
  • Билли Боб Торнтон "Лэндмен"

Лучший режиссер

  • Жак Одияр "Эмилия Перес"
  • Шон Бейкер "Анора"
  • Эдвард Бергер "Конклав"
  • Брэйди Корбет "Бруталист"
  • Корали Фаржа "Субстанция"
  • Паял Кападиа "Все, что мы представляем как свет".

К слову, 83-я церемония награждения "Золотого глобуса" состоится 5 января 2025 года. Ведущей станет американская актриса и телеведущая Никки Глейзер.

Напомним, ранее стали известны лучшие фильмы Netflix, которые покорили сердца зрителей.

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