Все эти фильмы подарят хорошее настроение.

Сегодня Netflix поделился списком самых популярных фильмов в Украине. Рейтинг демонстрирует многообразие вкусов украинских зрителей, которые интересуются как новинками, так и классикой кино.

Наша маленькая тайна

Лидером рейтинга стала драма "Наша маленькая тайна".

Представьте себе семейный обед, где за вкусным ужином скрываются годы невысказанных обид, скрытых конфликтов и давних тайн. Наша маленькая тайна может быть историей о том, как одно неожиданное событие заставляет членов семьи столкнуться с правдой, которую они так долго скрывали. Возможно, это потеря близкого человека, наследство, разделяющее семью, или же давно забытый грех, который вдруг выходит на поверхность. Этот фильм может быть пронзительной драмой о прощении, примирении и важности откровенности в отношениях с близкими.

Фильм "Наша маленькая тайна" вышел совсем недавно, 27 ноября, и уже успел покорить украинскую аудиторию. За его создание отвечает опытный американский режиссер Стивен Херек.

Главную роль в фильме исполняет американская актриса Линдси Лохан.

Зачарованные

Принцесса Эллиан сталкивается с невероятным испытанием - ее родителей превратили в чудовищ! Но она не сдается и отправляется в опасное путешествие, чтобы снять проклятие. "Зачарованные" - это новая анимационная сказка от Netflix, созданная талантливым режиссером Вики Дженсон. Фильм поражает не только увлекательным сюжетом, но и великолепной музыкой от легендарного композитора Алана Менкена. Озвучивают персонажей звезды Голливуда, среди которых Рэйчел Зеглер, Джон Литгоу, Дженифер Льюис и другие.

"Зачарованные" - это история о любви, смелости и семейных ценностях, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Веселого Рождества

Представьте себе снежную зиму, уютный домик, украшенный елкой, и двух бывших возлюбленных, которые вынуждены провести вместе рождественские праздники. "Merry Ex-mas" может быть легкой и романтической комедией о том, как старые чувства вспыхивают с новой силой на фоне праздничной атмосферы. Возможно, герои поймут, что их расставание было ошибкой, или же просто найдут способ остаться друзьями и сохранить приятные воспоминания о прошлом. Этот фильм может быть идеальным выбором для тех, кто хочет поднять себе настроение и окунуться в мир рождественских чудес.

Правдивая история

Представьте себе фильм, основанный на реальных событиях, который рассказывает об обычных людях, оказавшихся в чрезвычайных обстоятельствах. "Правдивая история" может быть историей о героизме, выживании, борьбе за справедливость или просто о силе человеческого духа. Возможно, это будет рассказ о войне, стихийном бедствии, преступлении или о другом событии, изменившем жизнь героев навсегда. Этот фильм может быть вдохновляющим и трогательным, напоминая нам о важности ценить жизнь и никогда не сдаваться.

Мадагаскар 4: Африка

Веселая компания льва Алекса, зебры Марти, жирафа Мелмана и бегемотихи Глории, которые возвращаются на свою родину - Африку. "Madagascar 4: Africa" может быть полон юмора, музыки и незабываемых приключений. Возможно, герои встретят своих родственников, узнают больше о своей культуре и истории, или же просто весело проведут время, исследуя дикую природу Африки. Этот анимационный фильм может быть отличным выбором для семейного просмотра.

Joy

Этот фильм не просто вымышленная история о поиске счастья. Этобиографическая драма, которая рассказывает о реальной женщине, Джой Мангано, и ее невероятный путь к успеху. Молодая мать-одиночка, которая вынуждена самостоятельно воспитывать детей, ухаживать за родителями и бороться с бытовыми проблемами. Но Джой не просто плывет по течению - она мечтает о большем.

Она изобретает уникальную швабру, которая меняет ее жизнь навсегда. Но путь к успеху не будет легким. Джой сталкивается с предательством, финансовыми трудностями, скептицизмом окружающих и собственными страхами.

"Joy" - это история о том, что мечты могут осуществляться, если не сдаваться и верить в себя. Это фильм о силе женского духа, о важности семьи и о том, что счастье можно найти не только в материальных вещах, но и в самореализации и достижении своих целей.

Фильм "Joy" вышел в 2015 году и получил положительные отзывы критиков. Главную роль в нем сыграла Дженнифер Лоуренс, которая была номинирована на премию "Оскар" за эту роль. Режиссером фильма является Дэвид О. Расселл.

Парижский рождественский вальс

"Парижский рождественский вальс" (2024) - это новая романтическая комедия от Netflix, которая рассказывает историю Эммы, успешной женщины, которая увлекается танцами. Не имея профессионального опыта, она стремится достичь успеха в этом деле. Судьба сводит ее с Лео, талантливым, но разочарованным танцовщиком, который потерял свою страсть к танцам. Вместе они решают рискнуть и принять участие в соревнованиях в Париже, городе любви и мечты.

Эмма и Лео отправляются в увлекательное путешествие, полное страстных танцев, ярких эмоций и неожиданных поворотов. На пути к своей цели они столкнутся с трудностями, соперничеством и собственными страхами, но их объединяет общая мечта - покорить Париж своим танцем.

"Парижский рождественский вальс" - это история о том, как важно верить в себя, идти к своей цели и не бояться рисковать. Это фильм о любви, дружбе и силе мечты, который согреет ваши сердца в холодные зимние вечера.

GTMAX

"GTMAX" - это французский экшн-триллер с высокими ставками, скоростными преследованиями и драматическим сюжетом.

В центре истории - Соэли, бывшая чемпионка по мотокроссу, которая вынуждена оставить спорт из-за травмы. Она посвящает себя тренировке своего младшего брата Майкла, надеясь, что он добьется успеха в мире мотогонок.

Однако их спокойная жизнь рушится, когда Майкл попадает под влияние опасной банды байкеров, которые используют мощные мотоциклы TMAX для совершения дерзких ограблений в Париже.

Соэли оказывается перед сложным выбором: остаться в стороне и рисковать жизнью брата, или же вернуться в мир опасных гонок, чтобы спасти его и защитить свою семью.

"GTMAX" - это фильм о семейных связях, мужестве, ответственности и цене победы. Он полон динамичных сцен преследования на мотоциклах, напряженных моментов и неожиданных поворотов сюжета.

Фильм вышел на Netflix 20 ноября 2024 года и доступен с украинским дубляжом.

Напомним, названы лучшие комедии года.

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