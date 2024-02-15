Начало проката нового фильма одного из самых известных польских режиссеров запланировано на 21 марта 2024 года.

Кинокомпания Arthouse Traffic показала украинский трейлер драмы "Зеленая граница" (Zielona granica) знаменитого польского режиссера Агнешки Холланд – номинантки на "Оскар", хорошо известной украинцам по фильму "Цена правды" о Голодоморе и трилогим "Три цвета".

Картина рассказывает о гуманитарном кризисе на границе Польши и Беларуси, вызванном режимом Лукашенко в 2021 году. Это вымышленная история, основанная на реальных фактах "гибридной войны" России и Беларуси против Европейского Союза.

Сюжет картины разворачивается среди коварных и болотистых лесов, формирующих так называемую "зеленую границу" между Беларусью и Польшей. По этому маршруту беженцы с Ближнего Востока и Африки пытаются добраться до Евросоюза. Белорусская пропаганда заманивает мигрантов на границу и обещает легкий проход в ЕС. В этой скрытой войне переплетаются жизни новоиспеченной активистки Юлии, молодого пограничника Яна и семьи сирийских беженцев.

Авторы сценария провели детальное исследование кризиса, в том числе проводили интервью с беженцами, пограничниками и активистами.

Накануне выборов в Польше "Зеленая граница" вызвала скандал, начавшийся с резкой критики ленты радикальными политиками, поскольку в ней показана жестокость не только белорусских, но и польских пограничников в отношении к мигрантам из стран Ближнего Востока и Африки. Бойкотировать картину призывали даже президент Анджей Дуда и несколько министров. Политическая атака сопровождалась массированной кампанией по негативным комментариям и оценкам на рейтинговых платформах – еще до выхода работы на экраны. В защиту режиссера выступили кинематографисты со всего мира, в частности Федерация европейских кинорежиссеров, Гильдия режиссеров Америки, Европейская и Украинская киноакадемии. Несмотря на атаки, "Зеленая граница" стала кассовым хитом в Польше, заняв второе место среди всех отечественных фильмов 2023 года в местном прокате по количеству сборов. Также картина получила 6 шесть номинаций на Польскую кинопремию.

Мировая премьера фильма состоялась в основном конкурсе Венецианского международного кинофестиваля 2023 года, где лента получила Специальный приз жюри. Картина также получила три номинации на премию Европейской киноакадемии: за лучшие европейские фильм, режиссерскую работу и сценарий.

В американском профильном издании The Hollywood Reporter о "Зеленой границе" написали так: "Если кино – это машина эмпатии, то новый фильм Агнешки Холланд – один из наиболее точно созданных примеров этого". Между тем, британский киножурнал Screen Daily назвал ленту "одним из лучших фильмов о нынешнем кризисе беженцев в Европе", а американский Deadline – "гуманитарным шедевром".

В украинский прокат фильм выйдет 21 марта 2024 года.

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