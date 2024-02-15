Кинокомпания Arthouse Traffic показала украинский трейлер драмы "Зеленая граница" (Zielona granica) знаменитого польского режиссера Агнешки Холланд – номинантки на "Оскар", хорошо известной украинцам по фильму "Цена правды" о Голодоморе и трилогим "Три цвета".
Картина рассказывает о гуманитарном кризисе на границе Польши и Беларуси, вызванном режимом Лукашенко в 2021 году. Это вымышленная история, основанная на реальных фактах "гибридной войны" России и Беларуси против Европейского Союза.
Сюжет картины разворачивается среди коварных и болотистых лесов, формирующих так называемую "зеленую границу" между Беларусью и Польшей. По этому маршруту беженцы с Ближнего Востока и Африки пытаются добраться до Евросоюза. Белорусская пропаганда заманивает мигрантов на границу и обещает легкий проход в ЕС. В этой скрытой войне переплетаются жизни новоиспеченной активистки Юлии, молодого пограничника Яна и семьи сирийских беженцев.
Авторы сценария провели детальное исследование кризиса, в том числе проводили интервью с беженцами, пограничниками и активистами.
Накануне выборов в Польше "Зеленая граница" вызвала скандал, начавшийся с резкой критики ленты радикальными политиками, поскольку в ней показана жестокость не только белорусских, но и польских пограничников в отношении к мигрантам из стран Ближнего Востока и Африки. Бойкотировать картину призывали даже президент Анджей Дуда и несколько министров. Политическая атака сопровождалась массированной кампанией по негативным комментариям и оценкам на рейтинговых платформах – еще до выхода работы на экраны. В защиту режиссера выступили кинематографисты со всего мира, в частности Федерация европейских кинорежиссеров, Гильдия режиссеров Америки, Европейская и Украинская киноакадемии. Несмотря на атаки, "Зеленая граница" стала кассовым хитом в Польше, заняв второе место среди всех отечественных фильмов 2023 года в местном прокате по количеству сборов. Также картина получила 6 шесть номинаций на Польскую кинопремию.
Мировая премьера фильма состоялась в основном конкурсе Венецианского международного кинофестиваля 2023 года, где лента получила Специальный приз жюри. Картина также получила три номинации на премию Европейской киноакадемии: за лучшие европейские фильм, режиссерскую работу и сценарий.
В американском профильном издании The Hollywood Reporter о "Зеленой границе" написали так: "Если кино – это машина эмпатии, то новый фильм Агнешки Холланд – один из наиболее точно созданных примеров этого". Между тем, британский киножурнал Screen Daily назвал ленту "одним из лучших фильмов о нынешнем кризисе беженцев в Европе", а американский Deadline – "гуманитарным шедевром".
В украинский прокат фильм выйдет 21 марта 2024 года.