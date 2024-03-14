В украинский прокат фильм выйдет 27 ноября 2024 года.

Кинокомпания Universal Pictures представила первый трейлер зрелищного фэнтезийного мюзикла "Чародейка" (Wicked), одну из главных ролей в котором исполнила американская поп-звезда Ариана Гранде. Для обладательницы "Грэмми" это не первая работа в кино, ведь свою карьеру она начинала именно с подростковых ситкомов. Также она играла в сериале "Королевы крика" и имела небольшую роль в фильме "Не смотрите вверх".

В фильме "Чародейка", снятом по мотивам серии сказок о Стране Оз американского писателя Фрэнка Баума, Гранде сыграла привлекательную и амбициозную девушку Глинду, которая впоследствии стала доброй ведьмой севера. Фильм будет рассказывать историю ее взросления рядом с Эльфабой – девушкой-изгоем с зеленой кожей, будущей злой ведьмой запада. Среди прочего в фильме будет показано их соперничество в борьбе за одного возлюбленного и противостояние тирании Волшебника, усилиями которого жители Страны Оз были настроены против Эльфабы.

Роль Эльфабы досталась британской актрисе и певице, лауреату премий "Грэмми" и "Эмми" Синтии Эриво, которая ранее сыграла в фильмах "Вдовы", "Плохие времена в "Эль Рояле" и "Гарриет".

Также в ленте задействованы Джонатан Бейли (сериалы "Бриджертоны", "Попутчики"), Джефф Голдблюм ("Муха", "Парк Юрского периода", "Стражи галактики 2") и Мишель Йео ("Шан-Чи и легенда десяти колец", "Все везде и сразу").

Режиссером фильма выступил Джон М. Чу ("Иллюзия обмана 2", "Безумно богатые азиаты", "На высотах Нью-Йорка").

Как сообщила пресс-служба B&H Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 27 ноября 2024 года. Уже известно, что он будет иметь вторую часть, которая должна выйти в ноябре 2025 года.

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