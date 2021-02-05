Поп-икона побила рекорд чарта Billboard Hot 100.

Поп-икона Ариане Гранде попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Об этом говорится на официальной странице Книги рекордов в Twitter.

Как сообщается, певица официально побила 20 монументальных рекордов, которые поставили ее в ряды музыкальных легенд, таких как Мэрайя Кэри, Рианна и The Beatles.

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Успех ей принес новый альбом Positions. Его релизы оказывались на первой строчке чарта Billboard Hot 100 пять раз за дебютную неделю.

Среди других ее хитов, возглавляющих чарты, - «thank u, next», «7 Ring», «Stuck with U» и «Rain on Me».

Гранде в настоящее время является единственным артистом, которому удалось добиться этого в истории.

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Перевод: Екатерина Лиманская