Поп-икона Ариане Гранде попала в Книгу рекордов Гиннеса.
Об этом говорится на официальной странице Книги рекордов в Twitter.
Как сообщается, певица официально побила 20 монументальных рекордов, которые поставили ее в ряды музыкальных легенд, таких как Мэрайя Кэри, Рианна и The Beatles.
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Успех ей принес новый альбом Positions. Его релизы оказывались на первой строчке чарта Billboard Hot 100 пять раз за дебютную неделю.
Среди других ее хитов, возглавляющих чарты, - «thank u, next», «7 Ring», «Stuck with U» и «Rain on Me».
Гранде в настоящее время является единственным артистом, которому удалось добиться этого в истории.
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