Речь идет о нескольких новых фильмах.

Компания Warner Bros. Pictures решила переработать легендарную франшизу "Властелин колец". Оказывается, история Джона Толкина может получить продолжение.

Как сообщает Variety, 23 февраля во время телеконференции генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил, что недавно назначенные руководители студии Майк Де Лука и Пэм Абди уже решили создать несколько фильмов по франшизе "Властелин колец". Известно, что новые проекты будут разработаны лейблом WB New Line Cinema.

Однако пока что проект остается на уровне обсуждений. Компания пока что не задействовала кинематографистов. Сценаристы Филиппа Бойенс, Питер Джексон и Фрэн Уолш, которые работали над фильмами франшизы "Властелин колец" отметили, что они знают о новом проекте и им сообщают о каждом шаге к созданию продолжения истории.

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"Мы с нетерпением ждем возможности поговорить с ними (компанией Warner Bros. -УНИАН), чтобы услышать их видение развития франшизы", - рассказали сценаристы.

По словам руководителей Майк Де Лука и Пэм Абди, компания New Line "предприняла беспрецедентный шаг веры", чтобы воплотить весь невероятный мир "Властелина колец" на большом экране". Они также отметили, что две трилогии не вместили в себя всю вселенную, которую придумал Толкин.

Ранее также стало известно, что Warner Bros. начала работу над продолжением еще одной легендарной франшизы. Компания планирует снять фильм "Гарри Поттер и проклятое дитя".

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