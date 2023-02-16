Поклонников Поттерианы ждет фильм "Гарри Поттер и проклятое дитя". Там может появиться даже сам Рэдклифф.

Компания Warner Bros. начала работу над фильмом "Гарри Поттер и проклятое дитя". Об этом заявило издание The Sun, ссылаясь на свои источники. Поговаривают, что в картине может появиться Дэниел Рэдклифф.

Как сообщает источник, идея снять фильм появилась после успешной постановки пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя" в Лондоне. На данный момент проект находится на начальной стадии, поэтому подробностей очень мало.

"Все мечтают, чтобы вернулись основные звезды фильма, включая Дэниела Рэдклиффа, но пока говорить об этом рано. Все, кто работает над проектом, хотят позвать Дэниела, но сначала нужно решить, сколько будет фильмов, получить сценарий и определиться с бюджетом", - цитирует The Sun свой источник.

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Отметим, восемь фильмов о "Гарри Поттере" по книгам писательницы Джоан Роулинг были сняты компанией Warner Bros. Также есть приквел "Фантастические твари", рассказывающий о событиях за 65 лет до начала основных сюжетных действий.

Напомним, с февраля из онлайн-кинотеатров России пропадут фильмы вселенной Гарри Поттера.

Также УНИАН писал, что в Киеве хотят переименовать улицу Пушкинскую в честь актера из Гарри Поттера.

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