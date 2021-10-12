Старые герои вновь вернутся на экраны, чтобы сразиться с новым маньяком в Вудсборо.

Кинокомпания Paramount Pictures представила первый официальный трейлер нового фильма ужасов "Крик", в котором зрители увидят давно знакомые лица.

Трейлер был опубликован в официальном YouTube-канале киностудии.

В центр нового фильма вновь окажутся шериф Вудсборо Дьюи Райли, его жена-репортеша Гейл Уэзерс-Райли и Сидни Прескотт, являющаяся главной целью маньяка, известного как Призрачное лицо.

Сбежав из родного Вудсборо, где ее преследовала череда убийств, однажды Прескотт получает звонок от Дьюи, который сообщает ей о новой череде зверств, после чего ей приходится вернуться в родной город и, объединившись со своими друзьями, сразиться с новым убийцей.

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Кресло скончавшегося режиссера четырех предыдущих частей Уэса Крейвена займут Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт.

Премьера фильма в Украине запланирована на 14 января.

Как уже сообщал УНИАН, сначала релиз был намечен на 2021 год, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Автор: Станислав Кожемякин