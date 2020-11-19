Последняя часть фильма франшизы вышла почти 10 лет назад.

Новая часть культовой серии фильмов ужасов «Крик» выйдет на экраны в январе 2022 года. Фильм будет призван перезапустить франшизу.

Читайте такжеЧто в кино с 19 ноября: антиутопия от Сенцова-Сейтаблаева и другие новинки в кинотеатрах в условиях карантина выходного дня

Об этом в своем Twitter рассказал сценарист серии Кевин Уильямсон.

«Почти 25 лет назад, когда я написал «Крик» и Уэс Крейвен дал ему жизнь, я не мог представить, какое влияние он окажет на вас, фанатов. Я в восторге от того, что вы вернетесь в Вудсборо и снова как следует испугаетесь», - отметил он.

Сценарист также заявил, что счастлив вновь поработать с актерами оригинала Нив Кемпбелл, Кортни Кокс и Дэвидом Аркеттом.

Крик: серия фильмов

Первый «Крик» вышел в 1996 году и получил оглушительный успех, собрав по всему миру 100 млн долларов при бюджете в 15 млн.

Фильм дал начало франшизе из четырех фильмов, последний из которых вышел в 2011 году.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров