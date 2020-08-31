Изначально релиз был намечен на 2021 год \ скриншот с видео

Читайте такжеПоявился трейлер нового фильма по рассказу Кинга (видео)Сначала релиз был намечен на 2021 год, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Как сообщается на официальной странице франшизы в Twitter, Paramount Pictures выпустит "Крик 5" 14 января 2022 года.  

В продолжении снимутся актеры из оригинальной серии Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. Срежиссирует ленту дуэт Мэтта Беттинелли-Ольпи и Тайлера Джиллетта ("Я иду искать"). В актерский состав также вошли Мелисса Баррера ("Жизнь") и Дженна Ортега ("Железный Человек 3").

Детали сюжета пока не разглашаются. Ходят слухи, что в центре сюжета ленты окажется женщина, которая вернется в свой родной город, чтобы расследовать серию загадочных преступлений.

Фильм "Крик" впервые вышел на экраны в 1996 году. Каждую из четырех частей снял Уэс Крейвен, передает 112.ua.

Новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН