Стала известна дата выхода пятой части культовой ленты "Крик".
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Как сообщается на официальной странице франшизы в Twitter, Paramount Pictures выпустит "Крик 5" 14 января 2022 года.
В продолжении снимутся актеры из оригинальной серии Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. Срежиссирует ленту дуэт Мэтта Беттинелли-Ольпи и Тайлера Джиллетта ("Я иду искать"). В актерский состав также вошли Мелисса Баррера ("Жизнь") и Дженна Ортега ("Железный Человек 3").
Детали сюжета пока не разглашаются. Ходят слухи, что в центре сюжета ленты окажется женщина, которая вернется в свой родной город, чтобы расследовать серию загадочных преступлений.
On January 14, 2022… We’re going to hear you SCREAM. pic.twitter.com/X83ENIj3Hm— Scream (@ScreamMovies) August 29, 2020
Фильм "Крик" впервые вышел на экраны в 1996 году. Каждую из четырех частей снял Уэс Крейвен, передает 112.ua.
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