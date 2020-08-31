​​​​​​​Сначала релиз был намечен на 2021 год, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Стала известна дата выхода пятой части культовой ленты "Крик".

Читайте такжеПоявился трейлер нового фильма по рассказу Кинга (видео)Сначала релиз был намечен на 2021 год, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Как сообщается на официальной странице франшизы в Twitter, Paramount Pictures выпустит "Крик 5" 14 января 2022 года.

В продолжении снимутся актеры из оригинальной серии Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. Срежиссирует ленту дуэт Мэтта Беттинелли-Ольпи и Тайлера Джиллетта ("Я иду искать"). В актерский состав также вошли Мелисса Баррера ("Жизнь") и Дженна Ортега ("Железный Человек 3").

Детали сюжета пока не разглашаются. Ходят слухи, что в центре сюжета ленты окажется женщина, которая вернется в свой родной город, чтобы расследовать серию загадочных преступлений.

On January 14, 2022… We’re going to hear you SCREAM. pic.twitter.com/X83ENIj3Hm — Scream (@ScreamMovies) August 29, 2020

Фильм "Крик" впервые вышел на экраны в 1996 году. Каждую из четырех частей снял Уэс Крейвен, передает 112.ua.

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Автор: УНИАН