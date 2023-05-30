Премьера запланирована на конец 2023 года.

Студия Genvid Entertainment представила впечатляющий трейлер Silent Hill: Ascension - интерактивного сериала от авторов Day by Daylight. Анонсировали проект еще в октябре прошлого года.

Сериал будет основан на игровой хоррор-франшизе Konami. Трейлер порадовал поклонников игры и раскрыл некоторые интересные детали о предстоящей премьере. Одним из ключевых аспектов сериала является возможность игроков влиять на события и судьбы главных героев.

Разработчики из Genvid Entertainment подчеркнули, что даже они сами не будут знать, как повернется сюжет Silent Hill: Ascension, что добавляет элемент неожиданности и увлекательности.

Сериал проведет зрителей в мир новых героев, монстров и мест, расположенных в самой вселенной Silent Hill. Пока не разглашается точная дата его релиза - ориентировочно фанатам придется подождать до конца 2023 года. В создании сериала принимают участие Behaviour Interactive, Bad Robot Games и dj2 Entertainment.

Что такое интерактивный сериал

Интерактивный сериал - это формат телевизионного или онлайн-контента, в котором зритель может влиять на сюжет и развитие истории, принимая активное участие в процессе просмотра.

Взаимодействие осуществляется с помощью цифровых платформ и устройств. Зритель может выбирать действия главных персонажей, участвовать в опросах и/или голосованиях, которые влияют на сюжет и ход событий. Это создает новые возможности для развития истории и персонажей.

Трейлер Silent Hill: Ascension

Реакция соцсетей на трейлер Silent Hill: Ascension

"Konami проделала ужасную работу по маркетингу. Никто не знает, что такое интерактивный сериал. Это шоу? Игра? Что интерактивного в этом? Как мы взаимодействуем? На какой платформе он находится?"

"Это то, чего, по мнению Konami, фанаты требовали последние 20 лет"

"Это игра? Или сериал? Что это за платформа? Как мы голосуем? И это бесплатно или надо что-то покупать? Так много вопросов!!!"

"Это выглядит как обычная игра Supermassive со скином Silent Hill. Я очень надеюсь, что это не так. Но чего еще мы можем ожидать от Konami?"

"Похоже, какой-то маркетолог, который никогда не играл в игры, написал на бумаге, какой причудливой особенностью эта игра должна удивить этих надоедливых и вонючих геймеров"

Ранее УНИАН писал, что были анонсированы четыре новых игры по Silent Hill, включая римейк второй части.

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