В широкий украинский прокат лента Максима Наконечного выйдет 6 апреля.

Вышел трейлер военной драмы "Видение бабочки", признанной лучшим украинским полнометражным фильмом 2022 года по версии 13-го Одесского международного кинофестиваля.

Главная героиня картины – аэроразведчица с позывным "Бабочка", которая возвращается домой из российского плена. Дома ее ждут родные, друзья, побратимы и любимый, но новая жизнь приносит и новые вызовы.

"Видение бабочки" – дебютная полнометражная работа режиссера Максима Наконечного. Сценарий фильма он написал совместно с писательницей и режиссером Ириной Цилык ("Земля голубая, будто апельсин", "Я и Феликс"). В главной роли снялась актриса Рита Бурковская, известная по ленте "Парфенон" Мантаса Кведаравичюса. Одну из ключевых героинь картины сыграла драматург Наталья Ворожбит (сценаристка "Киборгов", сценаристка и режиссер "Плохих дорог").

Мировая премьера "Видения бабочки" состоялась на Каннском фестивале в программе "Особый взгляд" – второй по важности секции. На Одесском международном кинофестивале, который в 2022 году состоялся в рамках Варшавского международного кинофестиваля, картина получила награду как "Лучший украинский полнометражный фильм". Украинская премьера ленты прошла на шестой Киевской Неделе критики.

"Видение бабочки" высоко оценили кинокритики. Так, издание The Hollywood Reporter написало, что фильм "вселяет надежду", а игра Риты Бурковской "очень выразительна". Deadline назвал его "самым своевременным фильмом в Каннах", а Screen Daily – "суровым, но убедительным".

Как сообщает пресс-служба "Артхаус Трафик", в широкий украинский прокат картина "Видение бабочки" выйдет 6 апреля 2023 года.

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