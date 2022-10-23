Лучшим документальным фильмом назвали ленту "Терриконы".

Названы победители 13-го Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОМКФ.

Отмечается, что в этом году Национальный конкурс Одесского международного кинофестиваля, учитывая полномасштабное вторжение России в Украину, состоялся в рамках Варшавского международного кинофестиваля. В программу "Одесса-Варшава: украинский конкурс" вошло 11 полнометражных фильмов и 7 короткометражных работ.

Как сообщается, победителей конкурса определяло экспертное жюри, в состав которого вошли продюсер и режиссер Дариуш Яблонский (Польша), сценаристка и продюсер Илона Лепковская (Польша) и продюсер Иванна Дядюра (Украина).

Решением жюри в конкурсе ОМКФ был отмечен лучший украинский полнометражный фильм. Это полнометражный дебют Максима Наконечного "Видение бабочки". Это художественный фильм 2022 года. Жанр - военная драма. Он об аэроразведчице добровольческого батальона с позывным "Бабочка", которую обменивают после двух месяцев плена. Вернувшись домой, она отходит от полученных травм, но вдруг узнает, что беременна после изнасилования своим надзирателем.

По словам соавтора сценария Ирины Цилык, сейчас многие женщины защищают Украину именно как солдаты, борются за жизнь как парамедики.

"Некоторые из наших подруг, кого мы знаем лично, находятся в плену. Поэтому чрезвычайно важно говорить о них, делать все, чтобы их истории знали и видели. И именно поэтому наш фильм очень важен и я счастлива, что он получил награду", - сказала Цилык.

Также в пресс-службе сообщили, что лучшим документальным фильмом назвали ленту "Терриконы" Тараса Томенко. Терриконы - место, где происходит действие, и одновременно образ "отработанных" и оставленных человеческих жизней. История детей (в частности, в шахтерском городке Торецк), которые пострадали от обстрелов, потеряли родителей и близких, но продолжают жить и любить.

13-й ОМКФ

13-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) должен был состояться в Одессе 23-30 июля 2022 года. Из-за полномасштабного вторжения РФ в этом году ОМКФ не смогли провести в Украине, и он проходил в нескольких локациях мира.

На предыдущем, 12-м ОМКФ, Гран-при получил фильм "Стоп-Земля" режиссера Екатерины Горностай.

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