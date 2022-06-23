Актер заявил, что чувствует себя "на последнем издыхании".

Известный голливудский актер Брэд Питт объявил о последнем этапе своей творческой карьеры.

Об этом он сообщил в интервью журналу GQ, снявшись для обложки издания.

Питт много рассуждает о том, какими именно будут его последние мгновения на актерском поприще.

"Я считаю себя на последнем издыхании, последнем семестре или триместре. Что будет в этом разделе? И как я хочу это спроектировать?" - Задается вопросами актер.

Одной из частей этого большого процесса стало изучение Питтом своих снов. Он хранит возле кровати бумагу и ручку, чтобы записать все сразу после пробуждения.

"Я обнаружил, что это очень полезно. Мне любопытно, что там происходит, когда я не у руля", - сказал Питт.

По словами актера, в течение 4-5 лет чаще всего ему снилось, что кто-то нападет на него с ножом.

"Это всегда было ночью, в темноте. Я шел по тротуару в парке или по набережной, и когда я проходил под уличным фонарем, как у экзорциста, кто-то выпрыгивал из бездны и вонзал мне нож в ребра. Или я замечал, что за мной следят, а затем кто-то подходил ко мне сбоку. Я понимал, что попал в ловушку, и мне намеревались причинить серьезный вред. Или меня преследовали по дому с ребенком, которому я бы помог сбежать, но меня зажимали на веранде и убивали. Каждый раз был зарезан ножом и просыпался в ужасе", - вспоминает Питт.

Также знаменитость копается в воспоминаниях о собственном прошлом в поисках мудрости, добытой жизненными трудностями.

"Здесь, в Калифорнии много говорят о том, чтобы "быть настоящим собой". Меня бы это мучило, но что значит "настоящим"? Для меня это означало признание тех глубоких шрамов, которые у нас есть", - отметил Питт.

Ощущение, что карьера подходит к концу, стало одной из причин, почему актер все чаще занимается продюссированием. Он не только поддерживает молодых творцов, но и продвигает картины уже признанных гениев кино.

Также в этом интервью Питт поделился необычной проблемой - ему сложно запоминать лица людей. Актер считает, что может страдать прозопагнозией. Эта болезнь, известная как лицевая слепота, проявляется в неспособности узнавать лица людей.

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