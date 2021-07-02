Актриса уже успела получить две номинации на "Оскар" за роли в фильмах "Тоня против всех" и "Скандал".

2 июля 2021 года австралийской актрисе Марго Робби, наиболее известной по роли Харли Квин в фильмах DC, исполняется 31 год.

По этому случаю вспоминаем лучшие роли голливудской красотки, в активе которой множество ярких ролей и две номинации на "Оскар".

Марго Робби начала актерсую карьеру в 17 лет в родной Австралии, снявшись в эпизодической роли в сериале "Отдел убийств". Уже через год, в 2008 году, она попала в каст популярной австралийской мыльной оперы "Соседи", которая принесла ей большую популярность на родине. Проект стартовал в далеком 1985 году, и через него прошли многие австралийские звезды мирового масштаба - Рассел Кроу, Кайли Миноуг, Натали Имбрулья, Гай Пирс и другие. В 2011 году Марго перебралась в США, где получила одну из главных ролей в сериале "Пан Американ".

В 2013 году Робби получила свою первую роль в большом кино - в комедийной драме "Бойфренд из будущего". Здесь она сыграла второстепенную роль, но это было только начало грандиозного прорыва молодой актрисы.

Волк с Уолл-стрит / The Wolf of Wall Street (США, 2013)

В 2013 году вышла биографическая черная комедия "Волк с Уолл-стрит" с Леонардо Ди Каприо в главной роли от режиссера Мартина Скорзесе. Картина рассказывает историю брокера Джордана Белфорта, который постепенно строит свой собственный бизнес, не всегда в рамках закона. Марго Робби сыграла его вторую жену Наоми. Фильм получил огромное количество престижных наград и номинаций, а на Робби посыпалось большое количество предложений на участие в громких проектах.

Отряд самоубийц / Suicide Squad (США, 2016)

В декабре 2014 года стало известно, что Марго Робби сыграет одну из самых известных героинь комиксов DC - суперзлодейку Харли Квин. Фильм получил широкое обсуждение и мощную фанбазу еще задолго до выхода, однако в итоге оказался весьма провальным. Тем не менее, сама Марго Робби обрела безумную популярность среди широких масс, а созданный ею образ Харли Квин стал едва ли не самым востребованным на всевозможных костюмированных ивентах.

В 2020 году Робби вернулась к этой роли в фильме "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн". Сам фильм также получил весьма смешанные отзывы, но работу актрисы оценили положительно.

В августе 2021 года в прокат выйдет еще один фильм с Марго Робби в роли Харли Квин - "Отряд самоубийц: Миссия навылет", который должен реабилитировать своего провального предшественника.

Тоня против всех / I, Tonya (США, 2017)

В 2017 году вышла черная комедия "Тоня против всех" от режиссера Крейга Гиллеспи, расказывающая реальную историю скандальной американской фигуристки Тони Хардинг. Ее образ блестяще воплотила Марго Робби, за что она заслуженно получила номинации на "Оскар" и "Золотой глобус".

Две королевы / Mary Queen of Scots (Великобритания, 2018)

В 2018 году Робби сыграла королеву Англии Елизавету I в историчейской драме "Две королевы", которой пришлось вступить в противостояние со своей кузиной - королевой Шотландии Марией Стюарт, роль которой исполнила Сирша Ронан. За эту роль Марго Робби получила номинацию на BAFTA.

Однажды в Голливуде / Once Upon a Time in Hollywood (США, Великобритания, 2019)

В 2019 году Робби исполнила роль жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрон Тейт, зверски убитой сторонниками Чарли Менсона в 1969 году, в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Вот только здесь режиссер придумал для Тейт счастливый конец.

Скандал / Bombshell (США, 2019)

В 2019 года Робби также снялась в драме "Скандал", где ее партнерами стали Шарлиз Терон и Николь Кидман. Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о том, как телеведущая Гретхен Карлсон положила начало кампании против сексуальных домогательств генерального директора Fox News Роджера Айлза.

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Автор: Марина Григоренко