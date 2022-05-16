Таким образом кинотеатры решили обойти санкции на показ иностранных кинолент.

Из-за того, что Россия развязала войну в Украине, на нее было наложено множество санкций, в том числе и на прокат иностранных кинолент. Однако кинотеатры Владивостока решили творчески выкрутиться, и заменили названия нелегально транслируемых фильмов "на свой лад". Теперь вместо "Бэтмена" там показывают "Летучую мышь", а "Соник-2" стал "Синим ежиком-2". Анонсы размещены на городском портале кинотеатра "Москва".

Лицензированных копий этих фильмов в России нет.

Напомним, в РФ кинотеатры начали показывать фильмы, скачанные с торрентов. Как сообщает Esquire, еще 21 апреля в московском кинотеатре WIP зрителям показали "Бэтмена" Мэтта Ривза, скачанного с торрента. Кроме того уже начались неофициальные показы зарубежного фильма "Не смотрите наверх" и мультфильма "Я краснею".

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