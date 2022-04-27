Из-за того, что киностудии заявили о паузе сотрудничества с Россией, местные кинотеатры "выкручиваются как могут".

В кинотеатрах России начали показывать фильмы, скачанные нелегально с торрентов.

Как сообщает Esquire, еще 21 апреля в московском кинотеатре WIP зрителям показали "Бэтмена" Мэтта Ривза, скачанного с торрента. Кроме того уже начались неофициальные показы зарубежного фильма "Не смотрите наверх" и мультфильма "Я краснею".

Отметим, премьера "Бэтмена" режиссёра Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли планировалась еще на 4 марта, однако в России она не состоялась. Вместо этого в повторный прокат запустили фильмы "Брат", "Брат-2" и шесть частей франшизы "Три богатыря".

Напомним, Госкино призывает не допускать фильмы производства РФ к участию в Каннском кинофестивале.

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