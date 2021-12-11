Майкл Несмит скончался в своем доме, мирно и естественным образом.

Американский гитарист, вокалист, писатель и продюсер Майкл Несмит, получивший популярность как один из участников рок-группы The Monkees, умер в возрасте 78 лет.

"Майкл Несмит скончался в своем доме, мирно и естественным образом в окружении семьи", - говорится в заявлении его родных, сообщает rollingstone.com.

"Мы просим вас уважать нашу частную жизнь в настоящее время и благодарим вас за любовь и свет, которые вы все показали ему и нам", - отмечается в сообщении.

В 2018 году Несмит перенес операцию на сердце.

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Майкл Несмит был начинающим музыкантом и долго не мог добиться успеха, пока его не позвали в группу The Monkees, которую продюсеры специально создали для одноименного телевизионного ситкома. Сериал выходил с 1966 по 1968 год, группа продолжила записывать музыку и после его окончания.

Кроме The Monkees Несмит был участником группы First National Band, написал несколько книг, продюсировал для телевидения скетч-шоу Elephant Parts, за что получил "Грэмми" в номинации "Видео года".

Майкл Несмит родился 30 декабря 1942 года в Хьюстоне (штат Техас). Он был единственным ребенком в семье. Его родители Уоррен и Бетти Несмит развелись, когда ему было четыре года.

Мать Несмита Бетти была машинисткой, она изобрела и запатентовала жидкость-корректор Liquid Paper. Ей удалось организовать производство корректора, в 1978 году она продала компанию Liquid Paper Corporation за $48 млн.

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Автор: Ирина Погорелая