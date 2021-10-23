Сколари получил популярность благодаря ролям в сериалах, в числе которых "Закадычные друзья"(1980–1982), в котором он снимался вместе с Томом Хэнксом.

Умер американский актер Питер Сколари. Ему было 66 лет. Причиной смерти стал рак, который диагностировали у актера два года назад.

Об этом рассказала телеканалу CNN менеджер актера Эллен Любин Саницки.

Популярность Питера Сколари

Питер Сколари получил популярность благодаря ролям в сериалах, в числе которых: "Закадычные друзья" (1980–1982. Снимался вместе с Томом Хэнксом), "Сумеречная зона" (1985–1989), "Ньюхарт" (1982–1990), "Сабрина — маленькая ведьма" (1996–2003), "Мерфи Браун" (1988–2018), "Белый воротничок" (2009–2014), "Мейдофф" (2016).

За роль в сериале "Девчонки" (2012–2017) в 2016 году был удостоен премии "Эмми".

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Также снялся в фильмах "Идеальная гармония" (1991), "Затерянный лагерь" (1994), "Лето Пламмов" (2007), "То, что ты делаешь" (1996), "Убийственная внешность" (2020). Помимо этого, участвовал в постановках на Бродвее, в том числе в известных мюзиклах "Злая" и "Лак для волос".

У Сколари остались жена Трейси Шейн и дети Николас, Джозеф, Китон и Кали.

Автор: Ирина Погорелая