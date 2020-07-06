"Хороший, плохой, злой" и "Джанго освобожденный": самые известные работы "короля саундтреков" Эннио Морриконе

Морриконе являлся автором саундтреков к огромному количеству популярных фильмов. УНИАН собрал для вас самые известные работы композитора.

В ночь на 6 июля в клинике в Риме скончался легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе.

Морриконе являлся автором саундтреков к огромному количеству популярных фильмов. УНИАН собрал для вас самые известные работы композитора.

Наиболее известная композиция Морриконе, наверняка знакомая уху каждого, - саундтрек из фильма «Профессионал».

Еще одна композиция, которую киноманы узнают с первых нот, - саундтрек к фильму “Однажды в Америке”, главную роль в котором сыграл Роберт де Ниро.

Ну, и разумеется, нельзя забыть о великолепной композиции к "Крестному отцу".

Кроме того, работы Морриконе вы, без сомнения, слышали в фильмах “Хороший, плохой злой”, “Неприкасаемые” и “Омерзительная восьмерка”.

Еще пара свежих фильмов, в котором прозвучали саундтреки, написанные рукой Морриконе - это "Бесславные ублюдки" и "Джанго освобожденный".

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью умер легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе.

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