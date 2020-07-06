Морриконе скончался в ночь на 6 июля в клинике в Риме из-за последствий падения.

Умер легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе. Музыканту был 91 год.

Об этом сообщает la Repubblica.

Как сообщается, Морриконе скончался в ночь на 6 июля в клинике в Риме из-за последствий падения. По данным издания, композитор сломал бедренную кость.

Эннио Морриконе прославился как автор музыки к спагетти-вестернам режиссера Серджо Леоне («За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше», «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе», «За пригоршню динамита»). Он также написал саундтрек к таким фильмам, как «Однажды в Америке» Леоне, «Сало, или 120 дней Содома» и «Кентерберийские рассказы» Пьера Паоло Пазолини, «Мастер и Маргарита» Александра Петровича, «Изгоняющий дьявола 2», «Свяжи меня!» Педро Альмодовара, и к лентам Квентина Тарантино «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка».

В 2007 году Морриконе получил премию «Оскар» за вклад в киноискусство, а в 2016-м его наградили «Оскаром» за саундтрек к фильму Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка».

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram