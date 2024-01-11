Также украинским киноманам покажут немецко-австрийско-швейцарскую биографическую историческую драму "Сиси и я".

8 февраля 2024 года в ограниченный прокат в Украине выйдет немецкий драматический триллер "Учительская" (Das Lehrerzimmer), попавший в шорт-лист премии "Оскар-2024" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Фильм будет соревноваться за награду с украинским документальным фильмом "20 дней в Мариуполе".

Главная героиня фильма – молодая учительница-идеалистка Карла Новак. Когда одного из учеников школы подозревают в краже, она решает докопаться до сути дела. Однако ее, на первый взгляд, невинные действия впоследствии приводят к непредсказуемым последствиям. События разворачиваются в сторону наихудших сценариев, разоблачая все негативные черты системы образования, влияния учителей, родителей и учеников друг на друга. Одно драматическое событие превращается в психологическую войну, и сама Карла оказывается между своими идеалами и школьной системой, где последствия ее действий угрожают сломать ее саму.

Режиссер и соавтор сценария – обладатель студенческого "Оскара" 2015 года за короткий метр "Садакат" Илькер Чатак, а главную роль исполнила Леони Бенеш, известная по своим работам в сериалах "Корона" и "Вавилон-Берлин".

Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском международном кинофестивале 2023 года в секции "Панорама", в которую отбирают ленты с ярко выраженным политическим, гендерным или социальным контекстом. "Учительскую" отметили на фестивале двумя наградами.

Также лента была номинирована на премию Европейской киноакадемии 2023 года в двух номинациях – за лучшие женскую роль и сценарий. Кроме того, картина получила сразу пять наград от немецкой кинопремии: за лучшие фильм, режиссерскую работу, женскую роль, сценарий и монтаж.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7,5 баллов из 10, а на платформе Rotten Tomatoes у него 98% одобрения критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть". На Metacritic фильм получил от киноэкспертов 84 балла из 100, а от широкой аудитории – 8,7 баллов из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "всеобщее признание".

Профильное издание Variety описало ленту так: "Учительская" – о многих вещах: конформизме, бунтарстве, расизме, недоверии между поколениями. Но это также суровое напоминание как со стороны учителя, так и со стороны ученика о том, чем на самом деле была школа для многих из нас". Между тем, Cineuropa назвало ее "захватывающей драмой, где вроде бы незначительные микрособытия вызывают эффект снежного шара", а издание Deadline отметило актерскую игру Леони Бенеш, назвав ее "потрясающей".

Кроме того, с 25 января в Украине начнутся показы биографической исторической драмы "Сиси и я" (Sisi & Ich) режиссера Фрауке Финстервальдер совместного производства Германии, Австрии и Швейцарии. Лента рассказывает об австрийской императрице Сиси, но с точки зрения ее верной спутницы Ирмы. В основе сценария лежат исторические произведения настоящей фрейлины монархини – Ирмы Штарах.

Роль графини Ирмы сыграла лучшая европейская актриса 2023 года по версии Европейской киноакадемии, а также номинантка на "Золотой глобус" Сандра Гюллер ("Анатомия падения", "Зона интереса").

Украшением фильма стал саундтрек, который специально для него написала британская трип-хоп группа Portishead.

Восприятие фильма критическим сообществом было в основном положительным. Профильное издание Cineuropa назвало ленту "многогранной", а Variety – "оживленной, роскошно наряженной костюмированной драмой".

Как сообщал УНИАН, в 2023 году на премии "Оскар" победу в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" одержал фильм производства Германии – антивоенная драма "На Западном фронте без перемен".

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