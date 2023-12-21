В частности, лента поборется за первенство в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" журналиста и фотографа Мстислава Чернова, над которым он работал с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко, попал в шорт-лист премии "Оскар-2024".

Об этом сообщается на сайте кинопремии. В частности фильм попал в шорт-лист в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

Также лента "20 дней в Мариуполе" поборется за награду в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Отметим, что номинанты на 96-ю премию "Оскар" будут объявлены во вторник, 23 января 2024 года. Вручение премии запланировано на 10 марта.

"20 дней в Мариуполе": что известно о ленте

Фильм журналиста Мстислава Чернова, над которым он работал с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко, показывает события в Мариуполе Донецкой области в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Украинская премьера фильма состоялась на фестивале Docudays UA, где "20 дней в Мариуполе" стал лучшим фильмом национального конкурса, а также обладателем приза зрительских симпатий. Ленту также показывали на одном из главных фестивалей независимого кино в США "Сандэнс" в секции World Cinema Documentary Competition – там она получила приз зрительских симпатий.

Напомним, что Украинский Оскаровский комитет (УОК) 18 сентября 2023 года выбрал документальный фильм "20 дней в Мариуполе" представителем Украины, который в 2024 году посоревнуется за номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Ленту выбрали путем голосования членами УОК, председателем которого является режиссер Валентин Васянович, известный по фильму "Атлантида".

Вас также могут заинтересовать новости: