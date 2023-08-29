Для широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix с 10 ноября 2023 года.

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер неонуарного триллера "Убийца" (The Killer) от культового режиссера Дэвида Финчера ("Семь", "Бойцовский клуб", "Социальная сеть", "Исчезнувшая").

В основу сценария фильма лег одноименный французский комикс Алексиса Ноулента. В центре сюжета – опытный киллер по имени Кристиан, который переживает психологический кризис и начинает испытывать раскаяние за свои преступления.

Главную роль в фильме исполнил Майкл Фассбендер (франшиза "Люди Икс", "Бесславные ублюдки", "Стыд", "12 лет рабства").

Также в ленте задействованы Тильда Суинтон ("Что-то не так с Кевином", "Выживут только любовники", "Отель "Гранд Будапешт", "Доктор Стрэндж", "Суспирия"), Арлисс Ховард ("Цельнометаллическая оболочка", "Человек, который изменил все", "Манк"), Чарльз Парнелл ("Топ Ган: Меверик", "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая") и другие.

Саундтрек к фильму написали лидер культовой индастриал-группы Nine Inch Nails Трент Резнор и его давний творческий партнер Атикус Росс, которые вместе создали музыку к немалому количеству известных фильмов. В частности, они написали саундтреки и к нескольким предыдущим фильмам Финчера – "Социальная сеть" (за него они получили "Оскар"), "Девушка из татуировкой дракона", "Исчезнувшая" и "Манк".

Мировая премьера фильма состоится 3 сентября 2023 года на 80-м Венецианском кинофестивале, а 27 октября фильм выйдет в ограниченный кинопрокат. Для широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix с 10 ноября 2023 года.

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