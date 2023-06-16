Однако когда выйдет новая версия - пока что остается загадкой.

Легендарный фильм "Семь", триллер с Брэдом Питтом и Морганом Фрименом, выйдет на экраны в улучшенном качестве. Режиссер Дэвид Финчер уже анонсировал ремастеринг кинокартины, но признался, что столкнулся с некоторыми проблемами.

"Сейчас мы делаем "Семь". Мы делаем это в 4K с исходного негатива, и мы сканируем его, передискретизируем, проводим все необходимые проверки, и есть много того, что нужно исправить", - цитирует Финчера Hollywood Reporter.

На фестивале "Трайбек" режиссер рассказал, что ему придется поработать над исправлением некоторых огрех, которые не были заметны в оригинальной версии. По словам Финчера, при просмотре фильма на большом экране у людей может возникнуть вопрос, почему на съемки потратили так мало денег.

Однако Финчер заявил, что отказался от "фундаментальных изменений", а также не будет менять сюжет триллера. Когда фильм "Семь" в 4К выйдет на экраны - пока что остается загадкой.

Фильм "Семь" - описание и трейлер

Триллер вышел на экраны в 1995 году. В фильме снялись Брэд Питт, Морган Фримен, Кевин Спейси, Гвинет Пэлтроу и другие актеры.

В основе сюжета - история двух полицейских. Детективам приходится расследовать сложное дело. Им нужно найти убийцу, который совершает преступления, основанные на семи смертных грехах.

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