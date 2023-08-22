Он осудил снимки из кабины истребителя F-16.

Всемирно известный датский режиссер Ларс фон Триер публично поддержал российских захватчиков. Соответствующее заявление он обнародовал на своей странице в Instagram.

Комментируя снимки премьер-министра страны Метте Фредериксен в кабине истребителя F-16, он сказал, что "Russian Lives Matter also" (жизнь россиян также имеют значение), судя по всему, ссылаясь на лозунг международного движения "Black Lives Matter".

"Господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (которая вчера, как кто-то безгранично влюбленный, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств нашего времени, улыбаясь от уха до уха): жизни русских также имеют значение", - написал он.

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Визит Зеленского в Данию: что известно

Как сообщал УНИАН, 20 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила, что они передадут украинской армии 19 американских истребителей F-16. "Мы знаем, что ваша свобода - это наша свобода", - заявила она.

Впоследствии были опубликованы снимки и видео, на которых Зеленский и Фредериксен вместе сидят в кабине одного из этих истребителей.

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