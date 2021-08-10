Сериал расскажет о студенческих годах Уэнздей Аддамс.

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс ("Чикаго", "Двенадцать друзей Оушена", "Маска Зорро") присоединилась к актерскому составу предстоящего сериала Netflix "Уэнздей" (Wednesday).

Об этом сообщается на официальной странице Netflix в Instagram.

51-летняя актриса сыграет роль Мортиши – матери семейства Аддамс.

Роль Гомеса Аддамса при этом досталась Луису Гусману ("Ночи в стиле буги", "Власть страха", "Траффик").

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Как сообщал УНИАН, ранее стриминговый сервис Netflix анонсировал, что американский кинорежиссер Тим Бертон ("Эдвард Руки-ножницы", "Труп невесты", "Мрачные тени") снимет сериал "Уэнздей", который расскажет о годах обучения Уэнздей Аддамс в академии Nevermore. Дата выхода сериала пока неизвестна.

Как отмечается в описании к будущему восьмисерийному сериалу, подросшая Уэнздей будет пытаться овладеть своими появляющимися экстрасенсорными способностями, предотвратить чудовищную серию убийств, терроризирующую город, и разгадать мистическую тайну, в которую были втянуты ее родители 25 лет назад. Параллельно героиня попытается выстроить отношения с другими учениками академии.

Уже известно, что главную роль в сериале сыграет Дженна Ортега, которая до этого засветилась в сериале "Ты", а также фильмах "Железный человек 3" и "Няня. Королева проклятых".

Отметим также, что впервые историю мрачной семейки Аддамс на экранах показали в 60-х годах прошлого века, когда в США выходил одноименный комедийный ситком. С тех пор историю многократно переснимали в виде сериалов, мультфильмов и фильмов, однако наибольшего успеха добилась черная комедия "Семейка Аддамс", выпущенная в 1991 году, где роль Уэнздей Аддамс исполнила Кристина Риччи.

Автор: Марина Григоренко