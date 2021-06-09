Многие персонажи, созданные Деппом, стали культовыми.

9 июня 2021 года исполняется 58 лет голливудскому актеру Джонни Деппу, создавшему за свою карьеру огромное количество ярких киношных образов.

По этому случаю вспоминаем самые яркие роли безусловно талантливого актера Джонни Деппа, чью карьеру, увы, в наши дни заметно подпортили скандалы в лично жизни.

Плакса / Cry-Baby (США, 1990)

Джонни Депп начал строить карьеру с первой половины 80-х годов, и его первой работой в кино сразу стал довольно громкий проект - культовый слэшер "Кошмар на улице Вязов" / A Nightmare On Elm Street (1984), где он сыграл одну из главных ролей. Дальше у него было несколько молодежных комедий и работа на телевидении, но совершенно новый виток в карьере он получил в 1990 году. Во-первых, на экраны вышел комедийный мюзикл "Плакса" с Деппом в главной роли. В фильме-пародии на музыкальные молодежные комедии 50-х годов молодой актер с яркой внешностью сыграл роль красавчика и бунтаря Уэйда Уокера по прозвищу Плакса, чья способность ронять одну-единственную слезу сводит с ума всех девчонок. Как и подобает в таких историях, в конце-концов он влюбляется в девушку из "вражеского клана" богачей. Фильм был показан в Каннах 1990, однако не был достаточно успешным в прокате. Тем временем за Джонни Деппом постепенно начал закрепляться статус главного голливудского красавчика и бунтаря 90-х.

Эдвард Руки-ножницы / Edward Scissorhands (США, 1990)

Все в том же 1990 году вышел еще один знаковый фильм в карьере Деппа - фантастический романтический фильм "Эдвард Руки-ножницы". Трогательная готическая история о парне-киборге с ножницами вместо рук и его попытках влиться в общество, которое отказывается его принимать как только он решается быть не только городской диковинкой, но и влюбиться в местную красавицу, не оставила равнодушным никого. Зрители и критики были в восторге, а Депп, примерявший на себя совершенно отличный от "Плаксы" образ, получил свою первую номинацию на "Золотой глобус" (всего у него их было 9, но получил он только одну в 2008 году). А еще это был первый фильм, где актер сотрудничал с режиссером Тимом Бертоном, в фильмах которого в дальнейшем ему удалось создать свои самые культовые образы (всего у них было с десяток совместных проектов).

"Страх и ненависть в Лас-Вегасе" / Fear and Loathing in Las Vegas (США, 1998)

В 90-х Депп продолжал поддерживать образ бунтаря, постоянно попадая в сводки таблоидов благодаря разгульному образу жизни и бурным романам со звездными красавицами. Однако при всем этом его фильмографии можно было позавидовать - там практически не было блокбастеров, но зато были уважаемые режиссеры: "Что гложет Гилберта Грэйпа" Лассе Халльстрема, "Эд Вуд" Тима Бертона, "Аризонская мечта" Эмира Кустурицы, "Мертвец" Джима Джармуша, "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" Терри Гиллиама. Вот последнему хочется уделить особое внимание. В фильме-фантасмагории, снятом по мотивам одноименного романа основателя гонзо-журналистики Хантера Томпсона, Депп изменился до неузнаваемости, а сцены наркотического угара, в который его герой окунался на пару с персонажем Бенисио дель Торо, уже давно стали классикой кинематографа. А чего только стоит цитата-мем "У нас было... Не то чтобы это был необходимый запас для поездки, но раз уж начал коллекционировать дурь, то сложно остановиться..."! Аллюзии на эту цитату не слышал только ленивый!

"Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" / Pirates of the Caribbean: The Curse of The Black Pearl (США, 2003)

Можно безконечно перечислять достойные роли Деппа в независимом и более массовом кино, все его роли у Тима Бертона и дуэты с легендами Голливуда, однако только один персонаж сделал его по-настоящему популярным среди широких масс. В 2003 в прокат вышла приключенческая комедия "Пираты Карибского моря", и образ капитана Джека Воробья мгновенно стал настоящим явлением в поп-культуре. А также принес Деппу первую номинацию на "Оскар" (всего их было три, но в итоге он не получил ни одной награды). После этого актер снялся еще в четырех частях "Пиратов", впрочем, каждая последующая получала все больше критики.

"Ромовый дневник" / The Rum Diary (США, 2011)

Комедийную драму "Ромовый дневник" вряд ли можно отнести к лучшим ролям Джонни Деппа, но именно она положила начало краху его карьеры. Фильм, снятый по роману все того же Хантера Томпсона, получил смешанные отзывы критиков, но запомнился он в первую очередь не этим, а шумихой вокруг личной жизни актера. На съемках фильма Депп познакомился с молодой актрисой Эмбер Херд, с которой довольно быстро закрутил роман. Вскоре стало известно, что актер расстается с актрисой Ванессой Паради, с которой он прожил в гражданском браке 14 лет и имеет двух общих детей, а в 2014 году он официально женился на Херд.

Впрочем, счастье длилось недолго - спустя год актриса подала на развод, обвинив мужа во всех смертных грехах и потребовав от него немалую сумму компенсации. Судебные тяжбы, сопровождающиеся скандальными взаимными обвинениями, длятся по сей день. Вот только если с карьерой Херд пока все более-менее, то от Деппа Голливуд практически отвернулся - в эру Me Too с теми, кого обвиняют в домашнем насилии, даже если этому нет доказательств, в киноиндустрии нынче особо никто не хочет связываться. Дошло до того, что Деппа "попросили" уйти из фильма "Фантастические твари 3".

Сейчас в карьере актера хоть и стабильно появляются новые роли, и многие из них довольно неплохие, особо громких проектов там пока нет. На данный момент его последняя работа в кино - биографическая драма «Минамата» (2020), где Депп исполнил роль американского фотографа Юджина Смита, который задокументировал последствия отравления ртутью жителей Минаматы в Японии.

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Автор: Марина Григоренко