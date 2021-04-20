Съемка фильма о Флэше стартовала в Лондоне в понедельник.

Американский актер Майкл Китон ("Бэтмен", "Битлджус", "Бердмен") сыграет Бэтмена в кинокомиксе "Флэш".

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Как сообщает The Wrap, эту информацию уже подтвердило агентство Китона ICM Partners.

Отмечается, что съемка фильма о Флэше стартовала в Лондоне в понедельник, о чем в Instagram сообщил его режиссер Андрес Мускетти.

О планах вернуть Китона к роли Бэтмена в новой киновселенной DC сообщалось еще летом прошлого года. Однако в мартовском интервью Deadline актер намекнул, что возможно не сможет сниматься в проекте из-за пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что сюжет «Флэша» познакомит широкую аудиторию с концепцией «мультивселенной», которая играет огромную роль в комиксах DC. «Мультивселенная» допускает существование множества параллельных реальностей, где существуют разные воплощения одних и тех же героев.

Это позволит Флэшу встретиться с воплощением Бэтмена из фильмов Тима Бертона, где Китон сыграл главную роль, а зрители смогут увидеть, что стало с Бэтменом Китона за 30 лет. Теоретически, в мультивселенной могут существовать и все прочие киновоплощения персонажа.

Сольник про Флэша будет снимать режиссёр обеих частей «Оно» Андрес Мускетти, главную роль исполнит Эзра Миллер, который дебютировал как Флэш в «Лиге справедливости».

Майкл Китон играл Бэтмена в фильмах Тима Бертона «Бэтмен» 1989 года и «Бэтмен возвращается» 1992 года. В дальнейшем студия решила отстранить Бертона от продолжений, а Китон отказался сниматься в новых фильмах.

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Автор: Дмитрий Захаров