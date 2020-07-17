Стало известно имя еще одной участницы новых "Танцев со звездами" - это будет ее второе появление в шоу
Уже этой осенью на телеканале "1+1" стартует новый сезон шоу "Танцев со звездами".
Накануне в социальных сетях начался ежегодный звездный челлендж #танціззіркамиchallenge – с помощью которого участники нового сезона передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу.
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Так, вызов от первого звездного участника проекта Олега Винника приняла украинская актриса и певица, бывшая участница культовой группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер, которая уже участвовала в проекте 2006 года.
О своем участии в шоу актриса и певица сообщила, разместив на собственных официальных страницах в социальных сетях интригующее видео. Надежда в соблазнительных и ярких образах зачитала строки, посвященные искусству танца, и бросила вызов другой экс-участнице "ВИА Гры" Санте Димопулос.
Я невообразимо счастлива снова Танцевать... И особенно приятно, когда приглашают учавствовать в крутейшем шоу “Танці з зірками» #танціззірками ... В глибоком 2006 году я уже принимала участие, но... Тогда так многое не было сказано, пережито, прочувствовано языком тела в танце ... Словно всё заново !!! Но Теперь с богатым жизненным опытом, чувствами, и безмерной любовью к ЕГО Величеству Танцу🖤♥️ Невероятно приятно стать часть команды этого удивительного проекта👍 И я с удовольствием принимаю #танціззіркамиchallenge от Олега Винника @olegg.vynnyk и передаю Санте Димопулос @santadimopulos До встречи в прямых эфирах!!!!♥️♥️💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻 @1plus1_ua @tanci1plus1 #танціззірками #надеждамейхер
Отметим, что Надежда Мейхер уже участвовала в проекте в 2006-м году.
Как сообщал УНИАН, первым звездным участником нового сезона стал популярный украинский певец Олег Винник.
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