Стало известно имя еще одной участницы новых "Танцев со звездами" - это будет ее второе появление в шоу

Вызов от первого звездного участника проекта Олега Винника приняла украинская актриса и певица, бывшая участница культовой группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер.

Уже этой осенью на телеканале "1+1" стартует новый сезон шоу "Танцев со звездами".

Накануне в социальных сетях начался ежегодный звездный челлендж #танціззіркамиchallenge – с помощью которого участники нового сезона передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу.

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Так, вызов от первого звездного участника проекта Олега Винника приняла украинская актриса и певица, бывшая участница культовой группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер, которая уже участвовала в проекте 2006 года.

О своем участии в шоу актриса и певица сообщила, разместив на собственных официальных страницах в социальных сетях интригующее видео. Надежда в соблазнительных и ярких образах зачитала строки, посвященные искусству танца, и бросила вызов другой экс-участнице "ВИА Гры" Санте Димопулос.

Отметим, что Надежда Мейхер уже участвовала в проекте в 2006-м году.

Как сообщал УНИАН, первым звездным участником нового сезона стал популярный украинский певец Олег Винник.

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