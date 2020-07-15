Стало известно имя первого участника новых "Танцев со звездами" (видео)

В проморолике Винник на пустом стадионе пригласил всех смотреть "Танцы со звездами" и выполнил несколько соблазнительных движений, пропев строчки из собственных песен.

Совсем скоро на телеканале "1+1" стартует новый сезон шоу "Танцы со звездами". Накануне в соцсетях начался #танціззіркамиchallenge – ежегодный звездный челендж, с помощью которого участники нового сезона будут передавать танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу.

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Первым звездным участником нового сезона стал популярный украинский певец Олег Винник. Об этом стало известно из видео, которое певец разместил на собственных официальных страницах в социальных сетях и которым начал нынешний #танціззіркамиchallenge.

В ролике Винник на пустом стадионе пригласил всех смотреть "Танцы со звездами" и выполнил несколько соблазнительных движений, пропев строчки из собственных песен. Олег бросил вызов бывшей участнице культовой группы "ВИА Гра" и украинской актрисе Надежде Мейхер.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, кто станет третьим судьей нового сезона "Танцев со звездами".

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