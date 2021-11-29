Впервые в истории проекта в финал прошли три пары.

В воскресенье, 28 ноября, на 1+1 прошел финал шоу "Танцы со звездами". Впервые в истории проекта за кубок соревновались три пары.

Читайте также"Танцы со звездами": кто покинул шоу после 12 эфира (видео)На паркет в последнем выпуске "Танцев" вышли Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Артур Логай и Анна Карелина, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.

Также сегодня на паркет вышли и другие звезды, принимавшие участие в этом сезоне.

"Танцы со звездами" 2021: кто победил в шоу

Победителем шоу "Танцы со звездами" 2021 года стала пара Артур Логай - Анна Карелина. Они получили кубок проекта. Второе место досталось Ольге Харлан и Дмитрию Дикусару. Бронза – у Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук.

"Танцы со звездами" финал: онлайн-трансляция

Напомним, в сезоне 2020 в шоу "Танцы со звездами" победила пара Санта Димопулос-Макс Леонов. Впрочем свой кубок Санта решила отдать Юлии Саниной.

В 2019 году победу на танцевальном проекте получила Ксения Мишина и Женя Кот. А в первом сезоне кубок получил нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: Ольга Робейко